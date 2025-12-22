Cum realizăm magia de sărbători și evităm singurătatea și epuizarea. Recomandările unui psiholog pentru Crăciun și Revelion

Sărbătorile de iarnă vin cu bucurie, emoție și așteptări mari, dar pentru mulți români pot aduce și singurătate, tristețe, epuizare sau griji financiare. Psihologul clinician Radu Vulcu, de la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, explică ce se întâmplă la nivel emoțional în această perioadă și cum putem traversa Crăciunul și Revelionul cu mai mult echilibru interior.

Pe parcursul anului, viața se desfășoară într-o rutină relativ stabilă, însă Sărbătorile de iarnă schimbă ritmul și intensifică trăirile. Emoțiile devin mai puternice, iar memoria afectivă readuce la suprafață amintiri din copilărie: vizita Moșului, cadourile, împodobirea bradului, colindele și timpul petrecut în familie. Toate acestea consolidează sentimentul de apartenență și nevoia de conectare cu ceilalți.

În același timp, perioada sărbătorilor poate scoate la iveală tensiuni nerezolvate, conflicte vechi și presiuni emoționale. Singurătatea, tristețea, epuizarea psihică și grijile legate de buget sunt frecvente, mai ales în contextul așteptărilor ridicate asociate Crăciunului și Anului Nou. „Vârstnicii și persoanele singure sunt printre cele mai vulnerabile categorii, cu un risc crescut de dezechilibru emoțional”, atrage atenția psihologul.

Specialistul subliniază importanța evitării izolării și a menținerii legăturilor umane autentice. Conectarea cu propriile emoții, dar și cu trăirile celor din jur, identificarea nevoilor personale și stabilirea unor limite sănătoase între ceea ce ne dorim noi și ceea ce așteaptă ceilalți sunt esențiale pentru bunăstarea psihică.

Sfârșitul de an poate fi privit și ca un moment de reflecție și resetare. Este o perioadă potrivită pentru a analiza experiențele trăite, relațiile și provocările depășite, dar și pentru a explora resursele interioare care pot susține un nou început. Sărbătorile funcționează ca un ritual de trecere, în care așteptările conștiente și inconștiente ies la suprafață, uneori generând presiune emoțională.

„Magia sărbătorilor nu vine din lucruri sau evenimente exterioare, ci din relațiile noastre și din modul în care ne conectăm cu cei dragi”, explică Radu Vulcu. Liniștea, bucuria și întâlnirile autentice pot transforma Crăciunul și Revelionul într-o experiență cu adevărat semnificativă, chiar și în absența perfecțiunii.

Mesajul psihologului este unul simplu și profund: magia sărbătorilor se construiește din interior.