Peste 70.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza de la începutul ofensivei Israelului, potrivit Ministerului Sănătății din teritoriul controlat de Hamas.

Instituția afirmă că bilanțul continuă să crească, în ciuda încetării focului intrate în vigoare la 10 octombrie, pe fondul raidurilor israeliene desfășurate pentru ceea ce armata israeliană descrie drept „încălcări ale armistițiului”.

Printre cei mai recenți morți se numără doi frați, Fadi și Juma Abu Assi, despre care familia spune că adunau lemne când au fost uciși sâmbătă într-un atac cu dronă, scrie BBC.

IDF au declarat pentru BBC că au lovit „doi suspecți” care ar fi traversat „linia galbenă”, limita până la care armata israeliană a acceptat să se retragă în cadrul acordului de încetare a focului intermediat de Statele Unite.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, bilanțul total al morților a ajuns la 70.100, dintre care peste 350 ar fi fost uciși după intrarea în vigoare a încetării focului.

Datele instituției sunt utilizate pe scară largă de ONU și alte organizații internaționale, însă Israelul contestă constant acuratețea cifrelor publicate de autoritățile din Gaza.

Accesul jurnaliștilor internaționali în Gaza este în continuare blocat de Israel, ceea ce face imposibilă verificarea independentă a bilanțurilor anunțate de ambele părți.