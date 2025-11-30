Un cetățean afgan, arestat în Texas pentru o presupusă amenințare cu bombă

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite a anunțat că autoritățile l-au arestat pe Mohammad Dawood Alokozay, un cetățean afgan care ar fi publicat pe TikTok un videoclip în care susținea că „construiește o bombă”, indicând ca țintă zona Fort Worth, Texas.

Potrivit oficialului DHS Tricia McLaughlin, Alokozay a fost reținut marți și este acuzat la nivel de stat de amenințări teroriste.

Bărbatul se află în custodia centrului de corecție din comitatul Tarrant, arată documentele judiciare.

Avocatul său nu a fost deocamdată identificat, notează ABC NEWS.

Arestarea lui Alokozay a avut loc cu o zi înainte ca, în Washington D.C., doi membri ai Gărzii Naționale să fie împușcați de un alt cetățean afgan, Rahmanullah Lakanwal, în vârstă de 29 de ani.

Una dintre victime, specialista Sarah Beckstrom din Armata SUA, a murit ulterior din cauza rănilor suferite. Lakanwal este acum acuzat de omor de gradul întâi.

McLaughlin a precizat că Alokozay ar fi publicat video-ul pe TikTok, iar operațiunea de arestare a fost realizată de Departamentul de Siguranță Publică din Texas împreună cu o echipă FBI.