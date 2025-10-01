Jane Goodall, pioniera studiului cimpanzeilor, a murit la 91 de ani

Institutul Jane Goodall a anunțat miercuri că dr. Jane Goodall, fondatoarea organizației și Mesager al Păcii al ONU, a murit la 91 de ani.

Conform DW, decesul a survenit din cauze naturale în California, unde se afla pentru o serie de prelegeri.

Cercetările ei asupra comunităților de cimpanzei sălbatici din Tanzania, începute în 1960, au schimbat radical modul în care oamenii înțeleg relația cu lumea animală.

Descoperirea că cimpanzeii folosesc unelte a fost considerată una dintre cele mai importante revelații științifice ale secolului XX.

„Dr. Goodall a revoluționat știința și a fost o susținătoare neobosită a protecției și refacerii naturii”, se arată în comunicatul institutului.

Organizația Națiunilor Unite a transmis condoleanțe, subliniind moștenirea excepțională pe care Goodall a lăsat-o în domeniul conservării.

Encyclopaedia Britannica a amintit că ea a obținut un doctorat fără a avea o diplomă de licență, fiind apreciată pentru abordarea liberă de convențiile academice.