Avionul de pasageri rusesc, cu peste 40 de persoane la bord, s-a prăbușit. Nu există supraviețuitori

UPDATE 11:20: „La cincisprezece kilometri de Tynda, epava unui An-24 a fost găsită pe o pantă. Avionul a fost distrus”, a declarat ministerul rus pentru situații de urgență, citat de agenția de știri Interfax.

Anterior, s-a raportat că avionul de pasageri An-24 dispăruse în regiunea Amur.

Conform agenției de știri Tass, o posibilă cauză a prăbușirii avionului de pasageri ar fi o eroare a echipajului în timpul aterizării, în condiții de vizibilitate redusă.

Fuzelajul în flăcări al avionului, care era din era sovietică și avea aproape 50 de ani, a fost zărit la sol de un elicopter, iar echipajele de salvare s-au deplasat de urgență la fața locului.

O înregistrare video neconfirmată, filmată dintr-un elicopter și postată pe rețelele de socializare, părea să arate că avionul s-a prăbușit într-o zonă dens împădurită. Avionul, al cărui număr de coadă indica faptul că a fost construit în 1976, era operat de o companie aeriană din Siberia numită Angara.

Se afla în zbor de la orașul Blagoveshchensk către Tynda și a dispărut de pe ecranele radarelor în timp ce se apropia de Tynda, un oraș îndepărtat din regiunea Amur, la granița cu China.

UPDATE 10.00: Avionul rus de pasageri care a dispărut în partea de est a regiunii Amur a fost găsit prăbușit în apropierea orașului Tynda, au declarat serviciile de urgență pentru Interfax.

„La cincisprezece kilometri de Tynda, epava unui An-24 a fost găsită pe o pantă. Avionul a fost distrus”, a declarat ministerul rus pentru situații de urgență, citat de agenția de știri.

Avionul An-24 al companiei Angara Airlines a decolat din Khabarovsk conform programului, joi, la ora 7:36 dimineața, ora locală (00:36, ora Moscovei), potrivit serviciului de presă al aeroportului. Avionul opera pe ruta Khabarovsk–Blagoveshchensk–Tynda, dar a dispărut de pe radar și a încetat să mai răspundă la apeluri la doar câțiva kilometri de aeroportul Tynda, potrivit Independent.

„Avionul An-24 zbura pe ruta Khabarovsk-Blagoveshchensk-Tynda. Nu a trecut de controalele de securitate în apropierea destinației finale. Nu există niciun contact cu acesta”, a declarat anterior ministerul pentru situații de urgență.

Interfax a raportat că avionul a dispărut în timpul unei a doua încercări de aterizare, după ce prima încercare de aterizare pe aeroportul Tynda a eșuat.

O sursă a fost citată de agenția de știri Tass: „Un avion An-24 operat de Angara Airlines nu a reușit să ia legătura cu un punct de control desemnat, situat la câțiva kilometri de aeroportul Tynda”.

UPDATE 9.30: Ministerul local pentru situații de urgență a declarat că avionul, operat de o companie aeriană din Siberia numită Angara, a dispărut de pe ecranele radarului în timp ce se apropia de destinația sa, Tynda, un oraș din regiunea Amur, la granița cu China.

Guvernatorul regional Vasily Orlov a declarat că, potrivit datelor preliminare, la bord se aflau 43 de pasageri, inclusiv cinci copii, și șase membri ai echipajului.

„Toate forțele și mijloacele necesare au fost mobilizate pentru a căuta avionul”, a scris el pe Telegram.

Ministerul pentru Situații de Urgență a estimat că numărul persoanelor aflate la bord era ceva mai mic, în jur de 40.

Știre inițială

Controlorii de trafic aerian au pierdut joi contactul cu un avion de pasageri An-24 care transporta aproximativ 50 de persoane în extremul est al Rusiei, au informat agențiile de știri Interfax și SHOT.

SHOT a declarat că avionul, operat de compania aeriană Angara, se îndrepta spre orașul Tynda din regiunea Amur, la granița cu China, și se crede că se afla la câțiva kilometri de destinație când a pierdut contactul, potrivit Reuters.

„Un avion An-24 operat de Angara Airlines nu a reușit să ia legătura cu punctul de control desemnat, situat la câțiva kilometri de aeroportul Tynda”, a declarat o sursă.

Aeronava transportă 40 de pasageri, inclusiv doi copii, împreună cu șase membri ai echipajului.

🔴🔴#BREAKING Tragedy in #Russia: An #angaraairlines An-24 passenger plane crashed near #Tynda #Amur Oblast.

All 49 on board, including children, are feared dead.

The aircraft vanished from radar after a failed landing attempt.

Burning wreckage was found on a mountain slope. pic.twitter.com/5BRCGw0wjG

— Aviation News Israel (@AviationNewsIL) July 24, 2025