Columbia produce primele sale puști pentru a înlocui armele israeliene

Președintele de stânga Gustavo Petro a rupt legăturile cu Israelul în 2024 pentru a protesta față de ofensiva militară continuă a premierului Benjamin Netanyahu în Fâșia Gaza.

Producătorul de arme de stat Indumil a produs arma – prima pușcă de luptă fabricată în Columbia – pentru a înlocui Galil, o pușcă care fusese asamblată în Columbia folosind componente israeliene încă din anii 1990.

Scopul este de a fabrica 400.000 de puști mai ușoare și mai ieftine în cinci ani și „de a înlocui treptat armele actuale din forțele armate”, a declarat pentru AFP managerul Indumil și colonelul în retragere Javier Carmago. Experții și-au exprimat îndoiala că țara latino-americană poate atinge capacitatea de producție fără a plăti un preț piperat.

Noile arme, fabricate din oțel și polimer, sunt cu 15 până la 25% mai ușoare.

Petro a oprit, de asemenea, achizițiile de arme din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a eliminat Columbia de pe lista sa de aliați în lupta împotriva drogurilor.