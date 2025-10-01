Forțele israeliene au urcat la bordul flotilei pe care se află Greta Thunberg /Activista Greta Thunberg se află printre persoanele reținute de forțele israeliene 

Update

Activista de mediu Greta Thunberg se află printre persoanele reținute de forțele israeliene după ce mai multe ambarcațiuni dintr-o flotilă umanitară spre Gaza au fost oprite pe mare.

Conform Al Jazeera, Greta Thunberg, activista suedeză cunoscută pentru campaniile sale privind schimbările climatice, a fost reținută de armata israeliană după interceptarea unor vase din flotila care transporta ajutoare către Gaza.

Ministerul israelian de Externe a anunțat pe platforma X că „mai multe nave din flotila Hamas-Sumud au fost oprite în siguranță, iar pasagerii sunt transferați într-un port israelian”, precizând că Thunberg și ceilalți activiști „sunt sănătoși și în siguranță”.

Instituția a publicat și un videoclip în care Thunberg este escortată de militari israelieni.

Totuși, Israelul nu a prezentat dovezi clare care să susțină afirmația că flotila ar avea legături cu Hamas.

De cealaltă parte, activiștii implicați au calificat interceptarea ca fiind ilegală și au descris acțiunea drept un act de „piraterie”.

Știre Inițială

Activiștii susțin că forțele israeliene au urcat la bordul flotilei în apropiere de Fâșia Gaza. Nava cu ajutoare pe care se află Greta Thunberg a fost interceptată de forțele navale israeliene în timp ce se apropia de teritoriul asediat, potrivit declarațiilor făcute de activiști, scrie The Independent.

Flotila Global Sumud a anunțat pe Instagram, miercuri seară, că vasele sale au fost urcate la bord de militari, iar camerele au fost deconectate. Anunțul vine la doar câteva ore după ce zeci de ambarcațiuni din flotilă au declarat stare de urgență, pregătindu-se de o posibilă interceptare în încercarea de a livra ajutoare în regiune.

„Alertă maximă. Vasele noastre sunt interceptate ilegal”, a scris organizația.

„Camerele sunt offline și navele au fost urcate de personal militar. Lucrăm activ pentru a confirma siguranța și situația tuturor participanților de la bord.”

Peste 500 de activiști, inclusiv Greta Thunberg, se află la bordul a aproximativ 45 de ambarcațiuni care transportă ajutoare prin Marea Mediterană de mai bine de o lună, încercând să spargă blocada navală a Israelului asupra Gazei, în timp ce enclava se confruntă cu foamete extinsă.

Thunberg și alți activiști fuseseră anterior arestați și reținuți în închisori israeliene câteva zile, după ce o flotilă anterioară fusese interceptată de armata țării în timpul verii.

Grupul și-a exprimat temerea că ar putea avea loc o confruntare dură cu forțele israeliene.

Pe 24 septembrie, mai multe nave aparținând Flotei Globale Sumud (GSF) care transportau ajutoare umanitare către Gaza au fost ținta unor drone israeliene în apele internaționale din sudul Cretei, marți, au declarat organizatorii.

Flotila Global Sumud este a patra și cea mai mare provocare maritimă la adresa blocadei israeliene asupra Gazei din acest an, cu 20 de nave și peste 500 de membri ai echipajului, printre care activista suedeză Greta Thunberg și actorul irlandez Liam Cunningham, care au plecat din Barcelona. Echipajul a declarat că un atac anterior asupra flotei a avut loc pe 9 august în apele tunisiene.