Interviu amplu cu Greta Thunberg în presa suedeză / Thunberg aduce acuzații grave Israelului / „Mă loveau cu picioarele și-mi repetau întruna „târfa Greta”

Publicația suedeză Aftonbladet a realizat un interviu cu Greta Thunberg, în care activista de 22 de ani a lansat acuzații grave la adresa Israelului.

În interviu, Thunberg a susținut că a fost bătută și umilită în timpul detenției sale de cinci zile pe nava Madleen.

Deși activista nu a dorit, inițial, să vorbească despre modul în care a fost tratată de militarii israelieni, a descris, la insistențele publicației, condițiile mizerabile din detenție și modul cinic și agresiv în care ea și colegii de detenție au fost tratați.

Un marker negru pe o valiză roșie

Interviul din Aftonbladet începe cu descrierea valizei roșii a Gretei Thunberg, pe care militarii israelieni au scris cu marker negru cuvintele „whore” (târfă) și au desenat un penis alături de Steaua lui David.

Aftonbladet a specificat că nu declarațiile Gretei nu au putut fi verificate independent, dar că acestea au fost deja citate și comentate pe platforme de soializare.

În iunie 2025, suedeza se afla la bordul unei nave internaționale (Madleen) cu activiști, care se îndreptau cu ajutoare spre Gaza.

Nava lor a fost interceptată de Marina Israeliană, iar Coaliția Flotilei Libertății, care a organizat călătoria, a numit-o la vremea respectivă o încălcare flagrantă a Dreptului Internațional.

„Un loc special pentru o doamnă specială”

Valiza roșie i-a fost confiscată de soldații israelieni, despre ale căror mâzgălituri, Greta a spus râzând: „Sunt ca niște copii de cinci ani”.

Thunberg a povestit pentru publicația suedeză:

„M-au apucat, m-au aruncat la pământ și au aruncat peste mine un steag israelian. M-au tras brutal într-un colț (…) Un loc special pentru o doamnă specială”, au spus ei și apoi au învățat „Lilla hora” (târfă mică) și „Hora Greta” (Târfa Greta), cuvinte suedeze pe care le repetau constant”.

Thunberg a mai povestit cum, în colțul în care fusese așezată, soldații ar fi agățat un steag. „Steagul era poziționat astfel încât să mă atingă. Când a fluturat și m-a atins, au strigat: „Nu atinge steagul!” și m-au lovit în lateral. După un timp, mâinile mi-au fost legate strâns cu legături de cablu. Un grup de gardieni s-a aliniat pentru a-și face selfie-uri cu mine în timp ce eu stăteam acolo”.

Li s-a refuzat constant apa

Thunberg a mai spus că a fost forțată să se dezbrace, iar soldații au filmat-o cu telefonul, împotriva voinței ei.

În plus, ea și ceilalți activiști au fost închiși în celule unde li s-a refuzat apa și mâncarea.

Unul dintre activiști, răpus de sete, a băut apă de la o chiuvetă la care curgea apă maronie și s-a îmbolnăvit.

Mai mult, Greta Thunberg a povestit pentru Aftonbladet cum soldații israelieni treceau pe lângă ei cu sticlele de apă în mâini, în timp ce lor li se refuza apa în mod constant.

Unul a aruncat o sticlă de apă băută pe jumătate pe jos, aproape de deținuții care aveau mâinile legate la spate.

Thunberg a mai povestit și cum au fost scoși afară și lăsați în tricouri în timpul nopților deosebit de răcoroase sau cum a fost închisă o noapte într-o celulă plină cu insecte, cu pereți găuriți de gloanțe, și pătați de sânge.

„Vă gazăm, vă gazăm”

Altă dată, activista a povestit cum soldații îi amenințau cu butelii de gaz, spunându-le: „Vă gazăm, vă gazăm!”.

Scene parcă desprinse din filme de groază descriu cinismul și lipsa de empatie a soldaților, fie ei bărbați sau femei.

Încă și mai surprinzătoare a fost atitudinea ambasadei Suediei în Tel Aviv, ai cărei reprezentanți, deși au venit să-i viziteze de mai multe ori, nu le-au adus apă, chiar dacă Greta Thunberg și colegii de detenție le-au cerut insistent acest lucru.

Ambasada Suediei a încercat să minimizeze abuzurile

De altfel, publicația suedeză a scris cum ambasada a încercat să minimalizeze aceste comportamente, încercând să acrediteze ideea că activista cunoștea riscurile pe care le presupunea o astfel de intervenție.

Nici reprezentanți ai armatei israeliene nu au comentat evenimentele descrise atât de Greta Thunberg, cât și de ceilalți activiști prezenți pe navă.

Concluzia Gretei Thunberg pentru publicația suedeză a fost: „Asta arată că, dacă Israelul poate trata o persoană albă cunoscută, cu pașaport suedez, în acest fel, în fața întregii lumi, imaginați-vă ce le fac palestinienilor în spatele ușilor închise”.

Deocamdată, instituțiile media nu au preluat acuzațiile Gretei Thunberg decât într-o mică măsură – Haaretz, Welt și Daily Mail au relatat despre acest subiect.