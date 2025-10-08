Greta Thunberg afirmații dure: „Am fost răpiți și torturați de armata israeliană”

Greta Thunberg a afirmat marți, într-o conferință de presă la Stockholm, că ea și alte persoane arestate în cadrul flotilei Global Sumud, care încerca să ajungă în Gaza cu ajutoare umanitare, au fost supuse torturii în detenția israeliană.

„Am fost răpiți și torturați de armata israeliană”, a spus Thunberg, adăugând că nu dorește să intre în detalii pentru a nu transforma povestea în una despre ea însăși.

Activista a menționat doar că nu a primit apă potabilă, iar unii dintre colegii săi nu au avut acces la medicamente esențiale.

„Ceea ce am trăit noi nu se compară cu suferința zilnică a oamenilor din Gaza”, a subliniat ea.

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns imediat solicitării Reuters pentru o reacție, însă anterior a respins acuzațiile privind rele tratamente, afirmând că „toți deținuții au avut acces la apă, hrană, toalete și consiliere juridică, iar drepturile lor legale au fost respectate în totalitate”.

Thunberg, cunoscută la nivel mondial pentru activismul său climatic, a făcut parte din flotila Global Sumud, o inițiativă care a încercat să transporte ajutoare în Fâșia Gaza și să atragă atenția asupra crizei umanitare din teritoriu.

Potrivit ONU, majoritatea celor 2,2 milioane de locuitori din Gaza au fost strămutați, iar foametea este generalizată.