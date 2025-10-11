Europarlamentara Mélissa Camara, eliberată duminică din închisoarea israeliană după misiunea umanitară pentru Gaza

Europarlamentara franceză Mélissa Camara urmează să fie eliberată duminică dintr-o închisoare de maximă securitate din Israel.

Ea a fost reținută pentru participarea la Flotila Global Sumud, care aducea ajutoare umanitare în Fâșia Gaza.

„Melissa va fi eliberată duminică și deportată în Iordania” după patru zile de detenție la închisoarea Ktzi’ot din sud-vest, potrivit unei postări pe X. După eliberare, europarlamentara „va fi îngrijită” de serviciile consulare franceze.

Mélissa Camara s-a aflat printre cei 479 de activiști aflați pe cele 42 de bărci care încercau să ducă ajutoare umanitare în Gaza, unde Israelul menține o blocadă navală de mai multe luni.

Printre participanți s-a numărat și activista de mediu Greta Thunberg. Echipa care făcea parte din grupul pro-Palestina a acuzat autoritățile israeliene de abuzuri.

„Aceasta este o ușurare imensă pentru familia ei, pentru prietenii ei și pentru echipa ei, la patru zile după răpirea ilegală la care a fost supus echipajul flotilei în apropierea coastei Gaza. Sperăm că va putea fi returnată cât mai curând posibil, precum și în cele mai bune condiții posibile în Franța.”, a declarat un consilier al Mélissei Camara pentru Politico.

Potrivit aceluiași consilier, interceptarea flotilei și aducerea sa în portul Ashdod din vestul Israelului au fost „dificile”, dar nu există semne că Mélissa Camara ar fi fost agresată în timpul detenției.