Acțiune de protest a Gretei Thunberg / A colorat apa mai multor canale din Veneția în verde

Nemulțumită că acordurile încheiate la summit-ul brazilian COP30 din weekend nu au inclus limite privind utilizarea combustibililor fosili, Greta Thunberg și grupul său de activiști „Extinction Rebellion” au vopsit Marele Canal din Veneția într-un verde vibrant.

Lui Thunberg i s-au alăturat 36 de activiști climatici din cadrul Extinction Rebellion. Aceștia au transformat luni cursurile de apă, lacurile și fântânile din 10 orașe italiene într-o nuanță vibrantă de verde.

Activista, în vârstă de 22 de ani a primit o amendă de 150 de euro și interdicia de a mai intra în oraș timp de 48 de ore.

Mai multe râuri au fost colorate

Grupul Gretei Thunberg susține că colorantul folosit este inofensiv pentru mediu și că acțiunea a avut ca scop să atragă atenția asupra efectelor masive ale colapsului climatic.

La protestul de luni, manifestanții au fost îmbrăcați în roșu din cap până-n picioare și au purtat văluri care le acopereau fețele, în timp ce mergeau încet printre mulțimile de turiști.

Ca parte a acțiunii, activiștii Extinction Rebellion au fost văzuți colorând râurile Po (Torino), Reno (Bologna), Tara (Taranto) și fântâni arteziene din Padova și Genova.