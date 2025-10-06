Greta Thunberg a ajuns în Grecia: primele declarații după aterizarea cu activiștii flotilei din Gaza deportați din Israel

Militanta suedeză pentru climă, în vârstă de 22 de ani, se număra printre sutele de persoane care se aflau la bordul flotilei cu 45 de nave care încercase fără succes să treacă de blocada israeliană pentru a livra ajutoare în Gaza, scrie The Peninsula.

Națiunile Unite afirmă că foametea a pus stăpânire pe teritoriul palestinian după doi ani de război devastator.

Reporterii AFP au văzut că pe Aeroportul Internațional din Atena, activiștii au desfășurat un steag palestinian imens în sala de sosiri și au scandat „Libertate pentru Palestina” și „Trăiască flotila!” pentru a o întâmpina pe Thunberg și pe ceilalți activiști înapoi în Europa.

La sosirea pe aeroport, Thunberg a numit Flotila Global Sumud „cea mai mare încercare făcută vreodată de a sparge asediul ilegal și inuman al Israelului pe mare”.

„Este o rușine că această misiune trebuie să existe!”, a adăugat ea, îndemnând lumea să acționeze pentru a preveni „genocidul” israelian împotriva palestinienilor.

„Nici măcar nu vedem strictul necesar din partea guvernelor noastre”, a mai spus Thunberg.