Israelul expulzează 171 de activiști ai flotilei pentru Gaza, printre care și Greta Thunberg

Autoritățile israeliene au anunțat că au expulzat 171 de activiști pro-palestinieni reținuți la bordul unei flotile care încerca să ajungă în Gaza. Printre cei deportați se află și activista suedeză de mediu Greta Thunberg, scrie Al Jazeera.

Armata israeliană a confirmat luni expulzarea a 171 de activiști care participau la o flotilă umanitară cu destinația Fâșia Gaza.

Grupul, format din cetățeni din mai multe țări europene, a fost interceptat în apele internaționale și adus în portul Ashdod, înainte de a fi trimis înapoi în Grecia și Slovacia.

Printre cei deportați se numără și activista suedeză Greta Thunberg, cunoscută pentru campaniile sale globale privind schimbările climatice și pentru pozițiile critice față de politicile Israelului în Gaza.

Potrivit autorităților israeliene, membrii flotilei au încercat să încalce blocada impusă de Israel asupra Fâșiei Gaza, pe motiv că transportau „ajutor umanitar neautorizat”.