Activiștii flotilei din care face parte și Greta Thunberg, acuzați de terorism de Ben-Gvir. Cei peste 300 de reținuți ar fi încarcerați și umiliți / Proteste masive în întreaga lume

Într-un videoclip difuzat pe rețelele sociale, ministrul israelian al Securității Naționale, Itamar Ben-Gvir, susține că membrii arestați ai flotilei foloseau navele pentru a organiza petreceri, nu în scopuri umanitare, scrie La Vanguardia.

Ministrul, cunoscut pentru pozițiile sale radicale în cadrul guvernului Netanyahu și pentru declarațiile provocatoare, i-a numit „teroriști” pe activiștii reținuți ai Flotilei Globale Sumud. În înregistrare, arestații apar așezați pe jos, cu capetele plecate, în timp ce Ben-Gvir îi numește „teroriștii flotilei”. În timpul filmării, oficialul îi acuză că au sprijinit „ucigași” și afirmă că interiorul navelor „este un dezastru”.

„Nu veneau cu adevărat să ajute, veneau ca sprijin pentru Gaza și pentru teroriști”, a declarat Ben-Gvir. Într-o a doua parte a videoclipului, ministrul este văzut intrând într-una dintre ambarcațiuni, susținând că nu a găsit ajutor umanitar la bord. „Nu văd nimic aici, doar o cutie cu lapte praf pentru bebeluși. Totul era o mare petrecere, ce dezastru este aici. Nu există ajutor și nici vreo misiune umanitară”, a spus el.

“These are the flotilla terrorists.” In a video circulating online, Israeli National Security Minister Itamar Ben Gvir can be seen repeatedly calling Global Sumud Flotilla activists “terrorists” as they were waiting for their transfer to an Israeli prison pic.twitter.com/7OiSMNeIrI — Middle East Eye (@MiddleEastEye) October 3, 2025

Avocații flotilei denunță lipsa asistenței legale

Flotila Globală Sumud, care intenționa să ajungă pe țărmurile Gazei și ale cărei nave au fost interceptate de Israel, a denunțat vineri lipsa de asistență juridică pentru mai mulți dintre reținuți, calificând arestările drept „ilegale”.

Organizatorii au transmis într-un comunicat că „în ultimele 24 de ore, avocați ai ONG-ului israelian Adalah s-au întâlnit cu 331 de participanți ai Flotilei Globale Sumud în portul Ashdod, unde aceștia se confruntă cu audieri în fața autorităților israeliene de imigrare”.

Adalah a informat că mai mulți participanți au fost judecați „fără asistență juridică”, întrucât avocaților li s-a refuzat accesul la deținuți. „Această procedură a urmat remorcării forțate a flotilei după interceptări ilegale în apele internaționale, unde zeci de nave au fost oprite în misiunea lor de a sparge blocada ilegală a Gazei, în contextul genocidului, atrocităților masive și foametei în curs de desfășurare”, a declarat misiunea umanitară.

Flotila a precizat că participanții „se află în condiții relativ stabile”.

În același comunicat, misiunea a calificat vizita ministrului Ben-Gvir în centrul de detenție unde sunt ținuți activiștii drept „un act de umilire și intimidare”.

„Participanții flotilei au fost filmați și expuși într-o demonstrație degradantă de control. Această manifestare de umilire a avut loc în paralel cu campania de defăimare a oficialilor israelieni, care i-au etichetat în mod fals pe membrii flotilei drept ‘teroriști’”, a transmis misiunea internațională.

Flotila și echipa juridică au subliniat că interceptarea a încălcat dreptul internațional, „constituind un act de piraterie în apele internaționale”.

„Încercarea Israelului de a justifica aceste acțiuni prin aplicarea blocadei sale nu se susține: blocada în sine este ilegală, constituie o formă de pedeapsă colectivă și reprezintă un instrument central al genocidului în curs, inclusiv utilizarea deliberată a foametei ca metodă de război”, a subliniat Flotila.

Mai mulți participanți au declarat că au fost victime ale „agresiunilor, amenințărilor și hărțuirii”, inclusiv „treziți violent” de fiecare dată când încercau să doarmă, potrivit comunicatului emis de Flotilă și ONG-ul Adalah.

Autoritățile i-au transferat pe participanți din Ashdod la închisoarea Ktziot, în deșertul Negev, unde au început audieri în instanță „fără informarea echipei juridice”.

În prezent, avocații Adalah sunt prezenți la audieri, unde se revizuiesc ordinele de detenție. Echipa legală a cerut eliberarea imediată a activiștilor, returnarea bunurilor personale și a proviziilor de ajutor umanitar confiscate.

Proteste globale după ce toate navele flotilei de ajutor din Gaza au fost capturate de armata israeliană

Peste 400 de voluntari au fost deținuți în faimoasa închisoare Ketziot din deșertul Negev.

Proteste au avut loc în întreaga lume după ce o flotilă de nave care transportau ajutoare umanitare către Gaza a fost oprită de armata israeliană la kilometri distanță de țărmurile fâșiei asediate.

Flotila Global Sumud, care transporta aproape 500 de voluntari și activiști reprezentând 47 de naționalități, și-a propus să spargă blocada și să livreze provizii esențiale palestinienilor, după ce a navigat timp de săptămâni.

Cu toate acestea, grupul a fost interceptat joi de armata israeliană, reținut și apoi dus la faimoasa închisoare Ketziot din deșertul Negev.

Se spune că o ambarcațiune, despre care se presupune că face parte din flotă, a acostat în Cipru, a declarat guvernul insulei. Ultima navă rămasă, numită Marinette, a continuat să navigheze spre Fâșia de Aeriană înainte de a fi oprită la 42 de mile marine de coastă.

Interceptarea a provocat reacții negative la nivel internațional și un val de demonstrații în întreaga lume. Proteste au izbucnit la Londra, cu ciocniri între poliție și protestatari în fața Downing Street, joi. Poliția Metropolitană a declarat că 40 de persoane au fost arestate, șase pentru agresiuni asupra ofițerilor.

Sindicatele italiene au cerut vineri o zi generală de grevă în toată țara, după ce 20 de cetățeni italieni aflați la bordul flotilei au fost reținuți.

Ultimele imagini cu Greta publicate de Israel

Israelul a confirmat că patru persoane au fost deportate în urma arestării lor. Demonstrații au fost înregistrate la Milano, Bologna și Roma, zeci de mii de persoane participând la greve. Prim-ministrul Georgia Meloni a sugerat că oamenii au folosit protestele ca pretext pentru un weekend mai lung, scrie The independent.

Alte orașe europene, inclusiv Berlin, Paris, Atena, Madrid, Barcelona și Geneva, au înregistrat, de asemenea, o participare numeroasă la protestele pentru misiunea de ajutor.

Israelul a catalogat misiunea Flotilei Globale Sumud drept o „provocare” și o „cascadorie publicitară”, anunțând că activiștii, inclusiv Greta Thunberg, vor fi deportați cât mai curând posibil. Ministerul de Externe a publicat fotografii cu Thunberg la sosirea în Israel, ultimele imagini cu activista fiind făcute publice vineri.