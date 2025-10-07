Schimb de „drăgălășenii” între Trump și Greta Thunberg: „Ai nevoie de terapie!”, „Ba nu! Tu ai nevoie de terapie!”

La puțină vreme după ce Donald Trump a zis în fața jurnaliștilor acreditați la Casa Albă că are probleme de furie și că are mare nevoie de ajutor de specialitate, activista Greta Thunberg reacționează pe contul său de Instagram.

„Am auzit că Donald Trump și-a exprimat din nou opiniile măgulitoare despre caracterul meu și îi apreciez grija față de sănătatea mea mintală”, scrie activista în vârstă de 22 de ani.

„Aș primi cu amabilitate orice recomandări ați putea avea pentru a gestiona aceste așa-numite probleme de control al furiei, din moment ce – judecând după palmaresul tău impresionant – păreți să suferiți și dvs de ele”, a continuat Thunberg, citată de Politico.

„Greta Thunberg e o furioasă”

Trump o numise pe Thunberg „furioasă” și „agitatoare” după reținerea și deportarea ei din Israel, în urma încercării Flotilei Globale Sumud — formată din 42 de ambarcațiuni — de a livra ajutoare umanitare în Gaza, flotilă care a fost interceptată de forțele israeliene.

„E doar o agitatoare… Nu mai e interesată de mediu acum. Are o problemă de furie. Cred că ar trebui să meargă la doctor”, le-a spus Trump reporterilor. „Ați văzut-o vreodată? E tânără. E atât de furioasă, e nebună”.

Thunberg – „o tânără foarte fericită”

De altfel, aceasta nu este singura dată când cei doi se înfruntă public.

În iunie, atunci când Greta Thunberg a întreprins prima sa misiune de a livra ajutoare în Gaza, Trump o numise din nou „ciudată” și „furioasă”, iar, în replică, aceasta a scris că lumea are nevoie de „mai multe femei furioase”.

În primul său mandat, pe când era doar o copilă de 16 ani, Trump a spus, sarcastic, despre Thunberg că este „o tânără foarte fericită”, după discursul ei despre urgența acțiunii climatice de la Națiunile Unite.

Greta Thunberg a ajuns în Grecia, după ce a fost expulzată de Israel

Thunberg a devenit cunoscută după ce a inițiat mișcarea „Fridays for Future” în 2018, când și-a extins aria de activism către cauze umanitare, din care fac parte și eforturile de ajutorare a locuitorilor din Gaza.

Luni, Greta Thunberg a ajuns în Grecia după ce a fost expulzată din Israel, iar ministerul israelian de Externe a anunțat că a expulzat în total 171 de activiști.