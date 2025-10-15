Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza, prin punctul de frontieră Rafah

Israelul va aproba miercuri, în a cincea zi de armistițiu în conflictul din Fâșia Gaza, accesul a 600 de camioane cu ajutor umanitar.

Decizia vine pe fondul mișcării palestiniene Hamas, care a predat rămășițele unor patru ostatici. Informația a fost transmisă de radioteleviziunea publică israeliană Kan, citată de AFP.

Punctul de trecere de la Rafah, aflat între Egipt și Fâșia Gaza, urmează să fie redeschis pentru a permite livrarea ajutoarelor umanitare, spune aceeași sursă.

„600 de camioane cu ajutoare umanitare vor fi trimise (miercuri) în Fâşia Gaza de către ONU, organizaţii internaţionale agreate, sectorul privat şi ţări donatoare”, informează aceeași sursă.

Decizia privind redeschiderea punctului de frontieră Rafah a fost luată de către „eşalonul politic”, a precizat Kan.

Măsura vine după ce Hamas a predat marți seara rămășițele a patru ostatici, în baza acordului de încetare a focului cu Israelul, acord mediat de președintele american Donald Trump.