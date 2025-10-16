Prima pagină » Știri externe » Ministerul Sănătății din Gaza: Israelul a predat încă 30 de cadavre ale unor palestinieni

Israel a predat joi, cadavrele a încă 30 de palestinieni din sudul Fâșiei Gaza, în conformitate cu acordul de pace mediat de SUA.
Sursa: X
Alexandra-Valentina Dumitru
16 oct. 2025, 15:12, Social

Ministerul Sănătății al guvernului Hamas din Gaza și spitalul Nasser din Khan Yunès au anunțat că numărul total al cadavrelor predate a ajuns la 120.

Predarea se înscrie în cadrul acordului de încetare a focului negociat de președintele american Donald Trump, potrivit căruia Israelul trebuie să restituie 15 trupuri de palestinieni pentru fiecare cadavru de ostatic returnat, potrivit Le Figaro.

Miercuri seara, Hamas a predat încă două cadavre autorităților israeliene și a declarat că a returnat toate trupurile ostaticilor decedați aflate în posesia sa.