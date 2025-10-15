Ministerul Sănătății din Gaza: 45 de trupuri ale palestinienilor au fost returnate

Ministerul Sănătății din Gaza a declarat miercuri că a primit 45 de trupuri ale palestinienilor de la autoritățile israeliene, în cadrul prevederilor acordului de încetare a focului.

Transferul a avut loc în sudul Fâșiei Gaza, în zona Khan Younis.

Potrivit acordului, Israelul urmează să returneze treptat trupurile palestinienilor uciși în timpul luptelor, în paralel cu schimburile de prizonieri și livrările de ajutor umanitar către teritoriul palestinian.

Ministerul Sănătății nu a oferit detalii despre identitatea celor decedați sau circumstanțele în care au murit. Israelul nu a comentat până acum informația.