Gimnaștii din Israel nu vor putea participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

TAS a respins cererea Israelului de a obliga Federația Internațională de Gimnastică (FIG) să garanteze participarea Israelului, potrivit AP. De asemenea, a fost respinsă solicitarea de anulare sau mutare a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică, de la Jakarta.

Guvernul Indoneziei a anunțat săptămâna trecută că nu va acorda vize gimnaștilor israelieni. Decizia a fost luată în urma presiunii publice. Indonezia are o populație musulmană majoritară care a susținut cauza palestiniană.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Jakarta se vor desfășura în perioada 19-25 octombrie.