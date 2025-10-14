Prima pagină » Știri externe » Gimnaștii din Israel nu vor putea participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Gimnaștii din Israel nu vor putea participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins apelurile Federației Israeliene de Gimnastică de a i se permite să concureze la Campionatele Mondiale de Gimnastică. Competiția se va desfășura în Indonezia în weekend. Indonezia a refuzat să acorde vize gimnaștilor din Israel.
Gimnaștii din Israel nu vor putea participa la Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică
Sursă foto: Pexels
Petre Mazilu
14 oct. 2025, 14:57, Sport

TAS a respins cererea Israelului de a obliga Federația Internațională de Gimnastică (FIG) să garanteze participarea Israelului, potrivit AP. De asemenea, a fost respinsă solicitarea de anulare sau mutare a Campionatelor Mondiale de Gimnastică Artistică, de la Jakarta.

Guvernul Indoneziei a anunțat săptămâna trecută că nu va acorda vize gimnaștilor israelieni. Decizia a fost luată în urma presiunii publice. Indonezia are o populație musulmană majoritară care a susținut cauza palestiniană.

Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Jakarta se vor desfășura în perioada 19-25 octombrie.