Un ministru israelian amenință Hamas pentru că nu a returnat cadavrele ostaticilor

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că Hamas demonstrează „neîndeplinirea angajamentelor” deoarece luni nu vor fi returnate decât patru cadavre ale ostaticilor israelieni, potrivit Sky News.

„Orice întârziere sau evitare deliberată va fi considerată o încălcare gravă a acordului și va primi un răspuns în consecință”, a transmis Israel Katz pe X.

Rudele ostaticilor au denunțat poziția Hamas

Ca parte a acordului de pace încheiat de Donald Trump, Hamas a primit 72 de ore (până la ora 10:00, luni dimineață) pentru a-i returna pe cei 48 de ostatici rămași în Gaza, dintre care 20 se știa că sunt în viață și 28 au murit.

Anterior, Hamas a anunțat că recuperarea corpurilor unor ostatici decedați ar putea dura mai mult, deoarece nu sunt cunoscute toate locurile de înmormântare.

Rudele ostaticilor a condamnat poziția Hamas, pe care a numit-o „o încălcare flagrantă a acordului”.

„Șocate și profund dezamăgite”

Familiile ostaticilor din Israel spun că sunt „șocate și profund dezamăgite” după ce au aflat că doar patru dintre cele 28 de corpuri ale ostaticilor uciși vor fi returnate astăzi, contrar planului de eliberare stabilit prin acordul mediat de administrația Trump.

Grupul care reprezintă familiile ostaticilor a anunțat luni că Hamas va returna doar patru trupuri neînsuflețite, dintr-un total de 28, încălcând astfel termenii acordului convenit în cadrul planului de 20 de puncte propus de președintele Donald Trump, care prevedea repatrierea tuturor ostaticilor, în viață și decedați, până astăzi, scrie NBC News.

„Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de către Hamas.

Ne așteptăm ca guvernul Israelului și mediatorii să ia măsuri imediate pentru a corecta această nedreptate gravă,” a transmis Forumul Sediului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților într-un comunicat.