Familiile ostaticilor acuză Hamas de încălcarea acordului: Doar patru trupuri vor fi returnate

Familiile ostaticilor din Israel spun că sunt „șocate și profund dezamăgite” după ce au aflat că doar patru dintre cele 28 de corpuri ale ostaticilor uciși vor fi returnate astăzi, contrar planului de eliberare stabilit prin acordul mediat de administrația Trump.

Grupul care reprezintă familiile ostaticilor a anunțat luni că Hamas va returna doar patru trupuri neînsuflețite, dintr-un total de 28, încălcând astfel termenii acordului convenit în cadrul planului de 20 de puncte propus de președintele Donald Trump, care prevedea repatrierea tuturor ostaticilor, în viață și decedați, până astăzi, scrie NBC News.

„Aceasta reprezintă o încălcare flagrantă a acordului de către Hamas. Ne așteptăm ca guvernul Israelului și mediatorii să ia măsuri imediate pentru a corecta această nedreptate gravă,” a transmis Forumul Sediului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților într-un comunicat.

Organizația a adăugat că familiile „trăiesc zile extrem de dificile, pline de durere profundă” și a subliniat că nu vor renunța la niciun ostatic.

„Mediatorii trebuie să se asigure că termenii acordului sunt respectați și că Hamas plătește un preț pentru această încălcare.”