Donald Trump promite „o nouă eră de pace” în Orientul Mijlociu

Preşedintele SUA, Donald Trump, a vorbit luni în Knesset, Parlamentul israelian, unde a declarat că eliberarea ostaticilor de către Hamas marchează „un moment istoric” şi „începutul unei noi ere de pace în Orientul Mijlociu”.

„Împreună am făcut imposibilul şi ne-am adus oamenii acasă”, a spus Trump, referindu-se la acordul de încetare a focului din Gaza, intermediat de Statele Unite.

În discursul său, preşedintele american a subliniat legăturile istorice dintre SUA şi Israel, afirmând că cele două ţări „au construit industrii, au făcut descoperiri, au luptat împreună împotriva răului şi, cel mai frumos, au făcut pace împreună”.

Trump a promis o cooperare regională fără precedent, enumerând oraşe şi state din Orientul Mijlociu pe care le vede unite prin „noi legături de prietenie, comerţ şi speranţă”: „Tel Aviv va fi legat de Dubai, Ierusalim de Damasc, Israel de Egipt, Arabia Saudită de Qatar, Turcia de Iordania.”

El a afirmat că „Israelul, America şi toate naţiunile Orientului Mijlociu vor fi mai sigure, mai puternice şi mai prospere ca niciodată”, încheind cu mesajul: „Iubesc Israelul. Sunt cu voi până la capăt. Dumnezeu să binecuvânteze Israelul, Statele Unite şi Orientul Mijlociu.”

Discursul a venit într-un moment simbolic, după ce Hamas a eliberat mai mulţi ostatici în baza unui armistiţiu temporar.

În Israel, intervenţia lui Trump a fost primită cu aplauze, fiind una dintre puţinele ocazii în care un preşedinte american a fost invitat să se adreseze Knessetului.