Trump amenință Exxon după ce directorul companiei a spus că Venezuela este „neinvestibilă”

CEO-ul Exxon, Darren Woods, i-a spus președintelui SUA că Venezuela trebuie să-și schimbe legile pentru a deveni atractivă pentru investiții, la întâlnirea de vineri cu directorii din industria petrolieră, relatează The Guardian.

Trump le ceruse acestora să investească 100 de miliarde de dolari pentru a revitaliza industria petrolieră a Venezuelei, la mai puțin de o săptămână după ce forțele americane l-au capturat și îndepărtat de la putere pe președintele venezuelean Nicolás Maduro.

„Nu mi-a plăcut răspunsul Exxon”, le-a spus Trump jurnaliștilor la bordul Air Force One, în drum spre Washington, duminică. „Probabil voi fi înclinat să exclud Exxon. Nu mi-a plăcut răspunsul lor. Fac pe deștepții”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

„Ni s-au confiscat activele acolo de dou ă ori ”

Exxon, ConocoPhillips și Chevron, cei mai mari producători de petrol din SUA, au fost timp de decenii cei mai importanți parteneri ai companiei petroliere de stat a Venezuelei, PDVSA.

Guvernul fostului președinte Hugo Chávez a naționalizat industria între 2004 și 2007, iar în timp ce Chevron a negociat acorduri pentru a colabora cu PDVSA, ConocoPhillips și Exxon au părăsit țara și au deschis procese de arbitraj importante la scurt timp după aceea.

Potrivit hotărârilor judecătorești, Venezuela datorează în prezent peste 13 miliarde de dolari, cumulat, către ConocoPhillips și Exxon pentru exproprieri.

Woods i-a spus lui Trump vineri: „Ni s-au confiscat activele acolo de două ori, așa că vă puteți imagina că o revenire pentru a treia oară ar necesita schimbări foarte semnificative față de față de ceea ce am văzut până acum aici”.

„Dacă ne uităm la construcțiile și cadrele juridice și comerciale existente astăzi în Venezuela, țara este neinvestibilă”, a declarat CEO-ul Exxon.