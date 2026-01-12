Prima pagină » Știri externe » Donald Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare virală

Donald Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare virală

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse, după ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care părea să-l prezinte drept președintele interimar al Venezuelei. Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane și dus în fața instanței din New York.
Donald Trump se autoproclamă „președinte interimar al Venezuelei” într-o postare virală
Foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
12 ian. 2026, 07:35, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe contul său de Truth Social o fotografie care a stârnit controverse. Imaginea părea să-l prezinte ca „președinte interimar al Venezuelei”, în contextul evenimentelor care au avut loc recent în această țară.

Sub forma unei pagini Wikipedia editate, imaginea postată îi afișa portretul oficial și menționa mandatele sale ca al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite.

Totuși, afirmația din cadrul fotografiei nu se regăsește oficial pe pagina de Wikipedia dedicată acestuia sau în registrele publice, notează CNBCTV18.

Această postare vine în contextul în care la începutul lunii ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară de amploare în Venezuela, în urma căreia președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transportați la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și alte acuzații conexe aduse de SUA.

După încheierea acestei operațiuni, Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a declarat că Statele Unite vor „conduce țara … până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”. El a sugerat că implicarea SUA ar include, printre altele, stabilizarea economiei venezuelene.

În prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei este ocupată de Delcy Rodriguez.

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Haosul impozitării lui Bolojan se generalizează. Un bucureștean are de plătit un impozit de 300 ori mai mare, altul de 170 ori mai mare. Revolte la ghișeu
Gandul
Fenomene meteo foarte periculoase în Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările în aceste zile, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport
Cum justifică Guvernul majorarea impozitelor pe proprietate: „Se impunea”. Mize de miliarde și presiunea PNRR. Ce ne așteaptă de la 1 ianuarie 2027
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor