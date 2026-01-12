Donald Trump, Groenlanda și Rusia. Cum prietenii bogați și interesele Kremlinului pot influența geopolitica americană

Potrivit unei investigații publicate de Corriere Della Sera, figura centrală în cazul Groenlandei este miliardarul american Ronald Lauder, moștenitor al imperiului Estée Lauder și prieten vechi al lui Donald Trump.

Lauder, în vârstă de 81 de ani, ar fi fost cel care i-a sugerat pentru prima dată lui Trump ideea achiziționării Groenlandei, o ipoteză confirmată public de fostul consilier pentru securitate națională John Bolton.

Rolul lui Ronald Lauder și investițiile din Arctica

Investigația arată că Lauder a lansat recent investiții în Groenlanda prin compania „Greenland Development Partners”, înregistrată în Delaware, cu interese în sectoarele apei și energiei. Deși aceste investiții sunt considerate legale, contextul politic ridică semne de întrebare, mai ales în condițiile în care Lauder este un donator important al Partidului Republican și un susținător financiar al lui Trump, cu cel puțin un milion de dolari donați în ultimii ani.

Bolton a declarat pentru The Free Press că Trump a discutat cu el despre Groenlanda încă din 2019, precizând că ideea i-a fost „plantată” de Lauder. Această versiune este susținută și de cartea de investigație „The Divider”, semnată de jurnaliștii Peter Baker și Susan Glasser.

Întâlniri la Kremlin

Un element sensibil îl reprezintă faptul că Ronald Lauder, în calitate de președinte al Congresului Evreiesc Mondial, s-a întâlnit de două ori cu Vladimir Putin la Kremlin, în 2016 și 2019. Aceste întâlniri au alimentat speculații privind un posibil rol al Moscovei în readucerea subiectului Groenlandei pe masa administrației americane.

Deși nu există dovezi concrete că Rusia ar fi intervenit direct pentru a-l presa pe Trump, diplomați și analiști consideră că o mișcare americană în Arctica ar putea servi intereselor Kremlinului, distrăgând atenția Washingtonului de la conflictul din Ucraina și oferind o justificare indirectă pentru ambițiile teritoriale ale Rusiei.

Precedentul Venezuela

Modelul nu este singular. În 2019, potrivit fostei oficiale Fiona Hill, Rusia ar fi propus un schimb informal: mână liberă pentru SUA în Venezuela, în schimbul libertății de acțiune în Ucraina. Oferta ar fi fost respinsă, însă interesele economice ale apropiaților lui Trump au continuat.

Recent, investitorul Paul Singer, un important donator republican, a achiziționat trei rafinării în Golful Mexic, special adaptate pentru petrolul greu din Venezuela. În paralel, administrația Trump a anunțat reluarea importurilor de țiței venezuelean, consolidând suspiciunile privind intersecția dintre deciziile politice și interesele financiare.