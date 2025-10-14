Alertă maximă la Udine înainte de meciul de fotbal Italia-Israel. Pe clădiri sunt lunetiști

Meciul de fotbal se va juca marți seara pe stadionul Stadio Friuli. Autoritățile italiene au amplasat lunetiști pe acoperișul hotelului echipei Israelului și pe stadion, iar autobuzul israelienilor va fi escortat și păzit cu atenție, potrivit AP.

Porțiunea din jurul arenei a fost declarată „zonă roșie”, accesul fiind permis doar suporterilor cu bilete, care trebuie să treacă de bariere și detectoare de metale.

În centrul orașului este programat un marș pro-palestinian. Organizatorii se așteaptă la aproximativ 10.000 de participanți. Multe magazine și restaurante sunt închise marți, iar cele care funcționează au renunțat la mobilierul de exterior.

Stadionul are o capacitate de 25.000 de locuri, însă pentru meciul de marți au fost vândute doar 9.000 de bilete. Prezența la stadion ar putea fi mai mică decât numărul manifestanților din centrul orașului.