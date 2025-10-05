Polonia mobilizează avioane după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei, în apropierea graniței poloneze

„Avioanele poloneze și ale aliaților operează în spațiul nostru aerian, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au fost aduse la cel mai înalt nivel de pregătire”, a declarat comandamentul operațional al Poloniei într-o postare pe X.

Membrii NATO din flancul estic sunt în stare de alertă maximă după ce Polonia a doborât drone rusești suspecte în spațiul său aerian în septembrie, iar observarea de drone și incursiunile aeriene, inclusiv la Copenhaga și München, au dus la haos în aviația europeană.

Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis timp de câteva ore în timpul nopții, după ce sâmbătă seara au fost semnalate o serie de baloane care se îndreptau spre aeroport.

Potrivit serviciului de urmărire a zborurilor Flightradar24, duminică dimineața, zborurile comerciale foloseau rutele utilizate de obicei atunci când aeroporturile Lublin și Rzeszow din Polonia, situate lângă granița cu Ucraina, erau închise.

Reuters nu a putut verifica în mod independent raportul Flightradar24.

Pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA nu au existat anunțuri imediate cu privire la posibile perturbări ale zborurilor în Rzeszow și Lublin. Însă Eurocontrol, care supraveghează controlul traficului aerian european, a avertizat cu privire la întârzieri mari în spațiul aerian gestionat de Polonia din cauza „situației din Ucraina”.

Ucraina, sub amenințarea unui atac

La ora 03:00 GMT, Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că întreaga țară se află sub amenințarea unor noi atacuri cu rachete rusești, după ore de alerte de raiduri aeriene și avertismente privind atacuri cu drone și rachete.

Andriy Sadovyi, primarul orașului Lviv – un oraș din vestul Ucrainei, situat la aproximativ 70 km de granița cu Polonia, a declarat că rachetele se apropiau de oraș după ce sistemele de apărare aeriană erau deja angajate intens în respingerea unui atac cu drone rusești.

Martorii Reuters au declarat că zgomotul care părea a fi produs de sistemele de apărare aeriană în funcțiune provenea din toate direcțiile.

Nu au existat rapoarte imediate privind posibile daune și nu a existat niciun comentariu din partea Rusiei.

Ambele părți au lansat atacuri aeriene pe tot parcursul războiului, cu scopul de a distruge infrastructura considerată crucială pentru eforturile de război generale, inclusiv instalațiile energetice și de transport.