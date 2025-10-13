Alertă maximă în zona Valencia din cauza ploilor torențiale

Alertă roșie este în vigoare până la miezul nopții și autoritățile avertizează asupra pericolului de inundații, recomandând cetățenilor să respecte indicațiile Agenției de Protecție Civilă, potrivit Le Figaro.

În Catalonia, Aemet a redus alerta de la roșu la portocaliu, însă autoritățile locale și-au menținut planul de „situație de urgență”. 18 persoane au fost rănite în urma furtunii Alice care a lovit nord-estul țării, provocând torenți de noroi și pagube materiale semnificative, mai ales în Santa Bàrbara, unde primarul a descris evenimentul drept „istoric”.

Ploile abundente au afectat infrastructura, închizând temporar rute rutiere și feroviare, și au perturbat activitatea instituțiilor universitare. Autoritățile au avertizat că fenomenele extreme vor pune presiune asupra sectorului agricol.

Spania, una dintre țările cele mai expuse la efectele schimbărilor climatice, continuă să fie afectată de inundațiile devastatoare din octombrie 2024, care au provocat moartea a peste 230 de persoane în apropiere de Valencia. Experții climatologici atrag atenția că schimbările climatice amplifică frecvența și intensitatea fenomenelor meteorologice extreme.