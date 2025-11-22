Temperaturi minime aproape de zero grade în București

Bucureștiul va fi afectat de ploi, ceață și o răcire semnificativă a vremii, cu temperaturi care vor scădea de la 20 de grade la aproape zero grade.

Sâmbătă: cer variabil și ploi slabe seara

Sâmbătă, între orele 10:00 și 23:00, cerul va fi variabil, cu înnorări și o probabilitate mai mare seara și noaptea pentru ploaie slabă.

Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 17-20 de grade, iar cea minimă de 7-8 grade.

Vor fi condiții de ceață.

Duminică: răcire accentuată, temperaturi aproape de zero grade

Duminică, între orele 08:00 și 10:00, vremea se va răci. Cerul va avea înnorări și trecător va ploua slab în prima parte a intervalului, apoi va deveni variabil.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 8-9 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a zero grade.

București, sub incidența informării meteorologice

În intervalul 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi, răcire și vânt.