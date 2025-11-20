Moartea unei vulpi din cauza gripei aviare sporește temerile privind mutațiile care ar putea ajunge la oameni

S-a confirmat în această lună moartea unei vulpi comune (Vulpes vulpes) din cauza gripei aviare în Rezervația Naturală Laguna de Gallocanta din Spania, într-o zonă situată între provinciile Zaragoza și Teruel, unde în ultimele săptămâni au fost găsite cadavrele a aproape o mie de cocori și alte păsări migratoare afectate de infecția denumită tehnic gripă aviară de înaltă patogenitate H5N1, scrie La Vanguardia.

Vulpea din Gallocanta este primul caz cunoscut din acest sezon, în toată Europa, de mamifer mort din cauza H5N1. Singurul caz similar a avut loc în 2023, la Meaux, lângă Paris, unde au fost găsite cadavrele a trei vulpi. În ambele situații, experții consideră foarte probabil ca acești canide oportuniști – care se hrănesc atât cu prăzi vii, cât și cu hoituri – să fi fost infectați după ce au ingerat resturi de păsări purtătoare ale virusului.

Cea mai probabilă ipoteză este că vulpea a mâncat resturi ale unui cocor infectat.

Extinderea acestui virus extrem de mutagen la un număr tot mai mare de specii, inclusiv mamifere, reprezintă una dintre marile preocupări ale experților în medicină veterinară și sănătate umană la nivel global. H5N1 a fost detectat pentru prima dată la gâște domestice în China, în 1997, și de atunci s-a răspândit pe mai multe continente prin intermediul păsărilor migratoare. În 2020 a apărut clada de H5N1 numită 2.3.4.4b, care a ajuns în America de Nord la sfârșitul lui 2021 și care este acum predominantă în acel continent și în Europa. Virusurile H5N1 aparținând acestei variante afectează până în prezent 380 de specii de păsări și un număr în continuă creștere de mamifere.

Într-un articol științific publicat în iulie anul trecut în revista Authorea, profesorii Pablo Plaza și Sergio Lambertucci, specialiști în Sănătate Publică și Medicină Veterinară la Institutul de Cercetări în Biodiversitate și Mediu (Comahue, Argentina), afirmau:

„Este îngrijorător faptul că comportamentul epidemiologic al H5N1 s-a schimbat și infectează gazde neobișnuite, precum mamifere domestice și sălbatice.”

Studiul menționa că până în martie 2024 fuseseră raportate cel puțin 48 de specii de mamifere infectate cu H5N1, în unele cazuri cu mortalitate masivă.

„Mutațiile virale sugerează că virusul H5N1 se adaptează pentru a infecta mamifere. Această situație epidemiologică pune în pericol oamenii din cauza posibilei apariții a unei noi variante virale capabile să declanșeze o nouă pandemie.”

Risc scăzut pentru oameni, deocamdată

Într-un articol publicat în The Conversation, Ignacio López-Goñi, profesor de Microbiologie la Universitatea din Navarra și membru al Societății Spaniole de Microbiologie, a explicat:

„Datele actuale arată că aceste virusuri nu au dobândit capacitatea de transmitere susținută între oameni, astfel că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. Totuși, nu există nicio îndoială că virusul H5N1 reprezintă o amenințare și pentru specia noastră.”

Natalia Majó, șefa programului de Sănătate Animală – Virusuri aviare de la IRTA CReSA și profesoară la Universitatea Autonomă din Barcelona (UAB), a declarat pentru La Vanguardia:

„H5N1 se schimbă constant și afectează tot mai multe specii de mamifere, motiv pentru care riscul este tot mai ridicat și pentru oameni; deși, până acum, numărul cazurilor cunoscute este foarte redus și câteva decese au avut loc în special în rândul persoanelor foarte expuse, cum ar fi lucrătorii din fermele de păsări.”

Echipa condusă de profesoara Majó lucrează de aproape 20 de ani la tema gripei aviare și a încheiat recent proiectul Influoma – cofinanțat de Agenția Spaniolă pentru Cercetare și de Uniunea Europeană –, în care au fost investigați mecanismele moleculare ale evoluției infecției cu virusurile de gripă aviară la păsări.

„Am studiat de ce unele păsări sunt mai rezistente decât altele la H5N1 și, pe de altă parte, analizăm și numărul tot mai mare de specii de mamifere afectate de acest virus.”

H5N1 a provocat până acum 61 de infecții la oameni în Statele Unite.

Evoluția gripei aviare în Statele Unite a surprins și menține în alertă comunitatea științifică internațională din mai multe motive. Pe de o parte, pe lângă zecile de milioane de păsări sălbatice și domestice infectate în ultimii ani cu H5N1, în martie 2024 au fost confirmate primele cazuri de infecție cu H5N1 2.3.4.4b la vaci de lapte, care afectează acum ferme din Texas, Kansas, Michigan, New Mexico, Idaho și California. În nicio altă parte a lumii nu au fost detectate cazuri similare de gripă aviară la rumegătoare (vaci și specii similare), iar acest focar este considerat a fi legat de varianta de H5N1 cea mai răspândită în America de Nord, H5N1 clada 2.3.4.4b subtip GA/W22-145E/22.

Profesorul Ignacio López-Goñi a explicat că „este salto al ganado vacuno representa un cambio significativo en el comportamiento del virus, ya que mostró una nueva capacidad de multiplicarse en el tejido mamario, con altas cargas virales detectadas en la leche”. Cazul început în Statele Unite „revela su adaptación a hospedadores mamíferos y destaca su potencial de transmisión zoonótica al ser humano”.

„Los análisis genómicos en vacas infectadas en Estados Unidos identificaron nuevas mutaciones que aumentan la capacidad de unión del virus a los receptores de las células de los mamíferos y facilitan su propagación”, detaliază Ignacio López-Goñi.

În acest sens, experții amintesc că virusurile gripei, inclusiv cele aviare, au mutații constante, iar chiar dacă unele dintre aceste variante sunt considerate puțin periculoase pentru oameni la un moment dat, o mică mutație le poate transforma în variante extrem de îngrijorătoare.

De fapt, chiar în această săptămână, autoritățile sanitare din Statele Unite au confirmat spitalizarea unui locuitor din Grays Harbor, în statul Washington, infectat cu o nouă variantă a virusului gripal H5N5. „Se trata de una persona adulta con condiciones médicas preexistentes y que continúa hospitalizada. La persona afectada tiene en su casa un grupo de aves domésticas que estuvo en contacto con aves silvestres. Las aves domésticas o silvestres son la fuente más probable de exposición al virus; sin embargo, la investigación de salud pública sigue en curso”, a comunicat Departamentul de Sănătate al statului Washington. „Pruebas adicionales muestran que el virus corresponde a la cepa H5N5, un virus de la influenza aviar que se ha detectado anteriormente en animales, pero nunca antes en personas”, afirmă nota oficial a acestui organism sanitar.

Pe de altă parte, datele oficiale indică faptul că H5N1 a provocat până acum 61 de infecții la oameni în Statele Unite.