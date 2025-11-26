Vremea se strică până duminică: Ploi abundente, lapoviță, ninsori și răcire bruscă a vremii

Precipitațiile se extind dinspre vest și sud-vest. Vor fi ploi în majoritatea regiunilor.

În nordul Moldovei vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare joi seară și noaptea spre vineri. La munte, pe creste, vor cădea lapoviță și ninsoare.

Ploi puternice în sud și sud-est

Cantitățile de apă vor atinge 10-25 l/mp în majoritatea zonelor. Sudul și sud-estul țării vor acumula 35-45 l/mp.

Carpații Meridionali vor fi puternic afectați, cu acumulări locale de 60-80 l/mp. Acestea reprezintă cantități importante pentru perioada respectivă.

Vântul va avea intensificări în vestul și estul României

Vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul României. Rafalele vor atinge 45-50 km/h.

Din noaptea de joi spre vineri, în regiunile sud-estice vântul va sufla puternic. Zona înaltă a Carpaților Meridionali va înregistra rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vestul și nord-vestul țării. Răcirea se va extinde apoi în restul regiunilor.