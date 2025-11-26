Prognoza ANM pentru 1 decembrie 2025 în România: Minivacanță cu vreme contrastantă

ANM anunță valori termice peste media perioadei în intervalul 26 noiembrie – 2 decembrie. În sudul și centrul țării, temperaturile vor urca la 10–14°C, iar miercuri și joi se pot atinge chiar 18–20°C, inclusiv pe litoral. În Capitală, sunt prognozate în jur de 12°C.

Răcire și vreme agitată în nordul Moldovei, arată ANM

Contrastul major vine din nordul Moldovei, unde maximele nu vor depăși 3–4°C. De miercuri, temperaturile vor scădea treptat în jumătatea nordică, iar ploile vor deveni tot mai frecvente.

Cod galben de vânt puternic în vest, sud-vest și la munte

ANM a emis o avertizare de cod galben pentru intensificări ale vântului în Banat, sudul Crișanei, zona litoralului și masivele Meridionale și Occidentale.

Rafalele vor ajunge la 55–65 km/h în zonele joase, iar la altitudini înalte pot depăși 100 km/h.

„Vântul puternic va însoți precipitațiile, ceea ce poate afecta planurile de călătorie pentru 1 Decembrie”, avertizează directorul ANM, Elena Mateescu.

Ploi, ninsori la munte și precipitații consistente

În următoarele zile se vor acumula 20–25 l/mp de precipitații în zonele joase, iar în a doua parte a săptămânii sunt posibile ninsori pe crestele montane.

Autoritățile locale sunt deja în alertă pentru a preveni incidente cauzate de vremea severă.

ANM: Un final de toamnă mai cald decât în anii trecuți

Prognoza pe termen lung arată o tendință de încălzire pentru finalul de toamnă 2025. Anul trecut, în aceeași perioadă, România se confrunta cu temperaturi mult mai scăzute. Meteorologii explică aceste fluctuații prin dinamica schimbărilor climatice globale.

Cei care plănuiesc excursii sau activități în aer liber sunt sfătuiți să urmărească actualizările meteo și să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, în special în nordul și vestul țării.