Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun

Meteo. Prognoză vreme. S ăptăm âna 24.11.2025 – 01.12.2025

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru acestă săptămână, pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în extremitatea de sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice, dar și local deficitar în extremitatea de nord și de sud-est a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Meteo. Prognoză vreme. S ăptăm âna 01.12.2025 – 08.12.2025

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă la nivelul întregii țări, dar mai ales în zonele montane.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi deficitare în toate regiunile.

Meteo. Prognoză vreme. S ăptăm âna 08.12.2025 – 15.12.2025

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Meteo. Prognoză vreme. S ăptăm âna 15.12.2025 – 22.12.2025

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi ușor deficitare.