Ciclonul Adel din Mediterana ajunge în România cu ploi abundente

Ciclonul a provocat deja haos în mai multe țări din Europa, iar acum se apropie de România.

Meteorologii au emis avertizări privind precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată, iar valorile termice vor coborî în toate regiunile pe parcursul următoarelor zile.

Ciclonul Adel ajunge și în România

Directoarea ANM, Florinela Georgescu, a declarat, la Antena 3 CNN, că țara noastră va intra treptat sub influența acestui ciclon. Acesta s-a format în bazinul Mării Mediterane și a fost denumit Adel de meteorologii greci, citează Gândul.

„Intrăm și noi sub influența unui ciclon care se formează și evoluează în bazinul Mării Mediterane. El a fost denumit Adel de către meteorologii greci. Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică cu precipitații, dar și cu intensificări ale vântului și cu o scădere a temperaturilor”, a precizat Georgescu.

Astăzi vor fi înregistrate ploi în special în jumătatea de vest a țării. Peste noapte, ploile se vor extinde spre centru și nord. Până duminică, ploile vor cuprinde întreaga țară, odată cu răcirea accentuată a vremii.

ANM avertizează că în noaptea de joi spre vineri vor apărea primele precipitații mixte în nordul Moldovei.

„În noaptea de joi spre vineri, deci mâine noapte, vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în partea de nord a Moldovei. La munte, mai ales pe creste, treptat vor predomina ninsorile”, a explicat Florinela Georgescu.

Răcire severă a temperaturilor: scad până la 8-9 grade în toată țara

Până la finalul săptămânii, maximele nu vor mai trece nicăieri de 8–9 grade Celsius.

„Până la sfârşitul săptămânii maximele nu vor mai depăşi nicăieri în ţară 8-9 grade Celsius. Răcirea vremii se va concretiza astăzi printr-o scădere a temperaturilor în partea de vest și de nord-vest a țării, acolo unde nu vom avea maxime mai mari de 8–9 grade Celsius”, a mai detaliat meteorologul.