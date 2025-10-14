Eurovision: Organizatorii amână votul privind includerea Israelului în concurs anul viitor

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) a declarat că „evoluțiile recente din Orientul Mijlociu” au determinat-o să anuleze reuniunea virtuală pentru a vota această chestiune, care urma să aibă loc în noiembrie.

Reprezentanții EBU au declarat că participarea Israelului va fi discutată în schimb într-o întâlnire față în față în decembrie, deși nu a fost clarificat dacă va avea loc totuși un vot.

Participarea Israelului la Eurovision s-a confruntat cu opoziția altor țări participante din cauza războiului din Gaza.

Într-un comunicat, EBU a precizat: „Având în vedere evoluțiile recente din Orientul Mijlociu, consiliul executiv al EBU (reunit pe 13 octombrie) a convenit că există o nevoie clară de a organiza o discuție deschisă și față în față între membrii săi pe tema participării la Concursul Muzical Eurovision 2026”.

„În consecință, consiliul de administrație a convenit să includă problema pe ordinea de zi a adunării generale ordinare de iarnă, care va avea loc în decembrie, în loc să organizeze în avans o sesiune extraordinară”, a adăugat acesta.

EBU a anunțat luna trecută că va invita 68 de țări membre să își exprime opinia cu privire la participarea Israelului la o reuniune a adunării generale din noiembrie.