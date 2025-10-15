ONU afirmă că Israelul ar trebui să deschidă „imediat” punctele de trecere spre Gaza pentru ajutor

Șeful ONU pentru asistență umanitară, Tom Fletcher, spune că Israelul ar trebui să deschidă „imediat” punctele de trecere a frontierei din Gaza pentru a oferi ajutor

Punctul de trecere vital Rafah dintre Gaza și Egipt a rămas închis miercuri, în ciuda rapoartelor conform cărora s-ar putea redeschide pentru convoaie de ajutoare, în timp ce Israelul a insistat ca Hamas să predea rămășițele ultimilor ostatici decedați pe care îi deține.

Miercuri, postul public de televiziune israelian KAN a relatat că punctul de trecere se va redeschide, dar surse umanitare au declarat pentru AFP că acest lucru nu s-a întâmplat, iar o purtătoare de cuvânt a guvernului a ignorat întrebările pe această temă.

„Așa cum a fost de acord, Israelul trebuie să permită creșterea masivă a ajutorului umanitar, mii de camioane pe săptămână, de care depind atât de multe vieți și pentru care lumea a insistat. Avem nevoie de mai multe puncte de trecere deschise. Ar trebui să se întâmple acum. Vrem să se întâmple imediat, ca parte a acestui acord”, a declarat Fletcher într-un interviu acordat la Cairo.