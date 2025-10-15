Prima pagină » Știri externe » ONU afirmă că Israelul ar trebui să deschidă „imediat” punctele de trecere spre Gaza pentru ajutor

ONU afirmă că Israelul ar trebui să deschidă „imediat” punctele de trecere spre Gaza pentru ajutor

Șeful ONU pentru acțiuni umanitare, Tom Fletcher, și-a exprimat frustrarea față de faptul că armistițiul, mediat de președintele SUA, Donald Trump, și salutat de liderii mondiali, nu a reușit încă să faciliteze acordarea ajutorului necesar în teritoriul palestinian devastat, potrivit France 24.
Sursa foto: Khames Alrefi / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurențiu Marinov
15 oct. 2025, 19:25, Social

Punctul de trecere vital Rafah dintre Gaza și Egipt a rămas închis miercuri, în ciuda rapoartelor conform cărora s-ar putea redeschide pentru convoaie de ajutoare, în timp ce Israelul a insistat ca Hamas să predea rămășițele ultimilor ostatici decedați pe care îi deține.

Miercuri, postul public de televiziune israelian KAN a relatat că punctul de trecere se va redeschide, dar surse umanitare au declarat pentru AFP că acest lucru nu s-a întâmplat, iar o purtătoare de cuvânt a guvernului a ignorat întrebările pe această temă.

„Așa cum a fost de acord, Israelul trebuie să permită creșterea masivă a ajutorului umanitar, mii de camioane pe săptămână, de care depind atât de multe vieți și pentru care lumea a insistat. Avem nevoie de mai multe puncte de trecere deschise. Ar trebui să se întâmple acum. Vrem să se întâmple imediat, ca parte a acestui acord”, a declarat Fletcher într-un interviu acordat la Cairo.