Germania promite un pachet substanțial de ajutor militar pentru Ucraina

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a declarat că Germania va cumpăra arme americane în valoare de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina, în cadrul unui nou program de accelerare a livrării de echipament militar. Estonia, Finlanda, Lituania și Suedia au declarat că vor participa, de asemenea, la inițiativa de finanțare, scrie AP.

Pistorius a spus că „pachetul Germaniei răspunde unei serie de cerințe urgente ale Ucrainei. Acesta furnizează sisteme de apărare aeriană, rachete Patriot, sisteme radar și artilerie ghidată cu precizie, rachete și muniție”.

Ministrul a transmis că Germania va furniza separat „alte două sisteme de apărare aeriană Iris-T, inclusiv un număr mare de rachete ghidate, precum și rachete de apărare aeriană lansate de pe umăr”.

De asemenea, vor fi livrate arme antitanc, dispozitive de comunicații și arme portabile.