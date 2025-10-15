Prima pagină » Știri externe » Uniunea Europeană, pregătită să trimită ajutor umanitar la punctul de trecere Rafah

Uniunea Europeană, pregătită să trimită ajutor umanitar la punctul de trecere Rafah

Uniunea Europeană a anunțat că este pregătită să reactiveze misiunea sa de asistență la frontiera dintre Egipt și Fâșia Gaza, cunoscută drept EUBAM Rafah, imediat ce situația de pe teren o va permite.
Uniunea Europeană, pregătită să trimită ajutor umanitar la punctul de trecere Rafah
Sursă foto: Hepta
Rareș Mustață
15 oct. 2025, 16:08, Știri externe

Uniunea Europeană a declarat miercuri că este pregătită să desfășoare o misiune umanitară la punctul de trecere Rafah, aflat la granița dintre Egipt și Fâșia Gaza, în cadrul planului de pace pentru Gaza.

„EUBAM rămâne pregătită să fie desfășurată la punctul de trecere Rafah, în sprijinul planului de pace pentru Gaza, imediat ce condițiile o vor permite”, a declarat Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Oficialul nu a precizat ce condiții trebuie îndeplinite pentru ca misiunea să fie reactivată, dar a subliniat că Uniunea Europeană „poate acționa într-un timp foarte scurt” dacă situația o impune.

Misiunea EUBAM Rafah a fost lansată în 2005 pentru a sprijini gestionarea trecerii de frontieră dintre Egipt și Gaza, însă activitatea sa a fost suspendată în 2007, după ce Hamas a preluat controlul asupra Fâșiei Gaza, scrie Al Jazeera.