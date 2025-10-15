Prima pagină » Știri externe » Plaja Zikim din Israel se redeschide după luni de închidere din cauza războiului din Gaza

Plaja Zikim din Israel se redeschide după luni de închidere din cauza războiului din Gaza

Armata israeliană a anunțat că plaja Zikim, aflată în apropierea Fâșiei Gaza, va fi redeschisă mâine, după ce a fost declarată zonă militară închisă de la începutul conflictului cu Hamas.
Plaja Zikim din Israel se redeschide după luni de închidere din cauza războiului din Gaza
Sursa foto: X
Rareș Mustață
15 oct. 2025, 12:31, Știri externe

Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a aprobat redeschiderea plajei Zikim, situată în sudul Israelului, în apropierea graniței cu Fâșia Gaza, scrie Al Jazeera.

Decizia vine după aproape un an de restricții, timp în care zona a fost considerată „zonă militară închisă” din cauza operațiunilor militare din regiune.

„Această decizie survine în urma activităților operaționale semnificative desfășurate de trupele Comandamentului Sud în nordul Fâșiei Gaza, precum și a unei proceduri de luptă coordonate în ultimele săptămâni de către Comandamentul Sud și Marina israeliană”, se arată într-un comunicat al armatei israeliene.

Autoritățile militare au precizat că trupele vor continua să opereze în zonă pentru a proteja locuitorii din vestul Negevului, chiar dacă restricțiile asupra plajei sunt ridicate.

Plaja Zikim, una dintre cele mai apropiate de granița cu Gaza, a fost închisă la începutul războiului izbucnit în octombrie 2023, fiind considerată o zonă vulnerabilă la atacuri dinspre enclava palestiniană.