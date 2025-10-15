Plaja Zikim din Israel se redeschide după luni de închidere din cauza războiului din Gaza

Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a aprobat redeschiderea plajei Zikim, situată în sudul Israelului, în apropierea graniței cu Fâșia Gaza, scrie Al Jazeera.

Decizia vine după aproape un an de restricții, timp în care zona a fost considerată „zonă militară închisă” din cauza operațiunilor militare din regiune.

„Această decizie survine în urma activităților operaționale semnificative desfășurate de trupele Comandamentului Sud în nordul Fâșiei Gaza, precum și a unei proceduri de luptă coordonate în ultimele săptămâni de către Comandamentul Sud și Marina israeliană”, se arată într-un comunicat al armatei israeliene.

Autoritățile militare au precizat că trupele vor continua să opereze în zonă pentru a proteja locuitorii din vestul Negevului, chiar dacă restricțiile asupra plajei sunt ridicate.

Plaja Zikim, una dintre cele mai apropiate de granița cu Gaza, a fost închisă la începutul războiului izbucnit în octombrie 2023, fiind considerată o zonă vulnerabilă la atacuri dinspre enclava palestiniană.