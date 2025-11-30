O companie aeriană low-cost intenționează să deschidă o bază in Israel. Compania are baze și în România

Anunțul vine după o întâlnire oficială cu ministrul israelian al Transporturilor, Miri Regev, desfășurată săptămâna trecută la Tel Aviv.

Conform declarațiilor publicate, Wizz Air lucrează pentru a finaliza până la sfârșitul lunii ianuarie toate aspectele legate de reglementări și logistică, în vederea lansării proiectului, scrie Reuters.

Investiții de 1 miliard de dolari și 50 de rute noi

Potrivit presei israeliene, Wizz Air ar urma să investească 1 miliard de dolari în piața locală în următorii trei ani, prin amplasarea a 10 aeronave în Israel, deschiderea a 50 de noi rute și generarea a aproximativ 4.000 de locuri de muncă. Conducerea companiei analizează două opțiuni pentru noua bază: Aeroportul Ben Gurion, principalul hub internațional al Israelului, sau Aeroportul Ramon, situat în apropierea stațiunii Eilat.

Jozsef Varadi a subliniat că unul dintre marile obiective ale guvernelor este reducerea costurilor de trai, iar dezvoltarea unei infrastructuri aeriene low-cost poate contribui semnificativ la acest proces. În prezent, Wizz Air operează 36 de baze în 19 țări.

Reacții mixte ale industriei aviatice israeliene

În timp ce ministrul Miri Regev susține că deschiderea unei baze Wizz Air va stimula competiția și va reduce prețurile biletelor, companiile aeriene locale Israir și Arkia consideră planul drept inechitabil.

Israir avertizează că diferențele între obligațiile operatorilor israelieni și cele ale companiilor străine ar putea reduce oferta de zboruri interne și ar expune piața la posibile creșteri bruște de tarife în viitor.

CEO-ul Arkia, Oz Berlowitz, a declarat într-un interviu radio că Wizz Air ar trebui să suporte aceleași costuri ridicate de securitate ca operatorii israelieni. De asemenea, principalele sindicate din Israel și-au exprimat îngrijorarea față de posibilele implicații asupra angajaților locali.

Cu toate acestea, guvernul israelian insistă că, după doi ani de război în Gaza și o scădere masivă a zborurilor internaționale, este nevoie urgentă de noi măsuri pentru reducerea tarifelor și creșterea capacității disponibile.