Fostul secretar de stat american Mike Pompeo s-a alăturat consiliului principalei companii ucrainene din domeniul apărării, renumită pentru dronele sale cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte din interiorul Rusiei, potrivit AP.

În efortul de a-și consolida reputația internațională, Fire Point a decis să înființeze o nouă fabrică în Danemarca și să atragă în conducere personalități proeminente din industrie și din lumea politică. De asemenea, compania își propune să-și extindă operațiunile pentru a produce rachete de croazieră testate în luptă, cu planuri de a-și dubla capacitatea actuală de producție.

Fire Point, care a devenit importantă în timpul războiului, raportează venituri de aproximativ 1 miliard de dolari în 2025.

Compania l-a numit pe Pompeo membru pe 12 noiembrie, au declarat directorii pentru AP. „Este o mare onoare pentru noi”, a spus conducerea companiei ucrainene. Alte trei personalități se vor alătura consiliului de administrație.

Deciziile au fost anunțate în timpul unei anchete de corupție care a început în urmă cu un an. Directorii Fire Point insistă că nu au nimic de ascuns și că operează în conformitate cu protocoale stricte stabilite de legea marțială. Pentru a elimina suspiciunile, conducerea companiei ucrainene a comandat un audit independent.