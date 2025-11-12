Ucraina, noua superputere a dronelor: produce 4 milioane de aparate anual, mai mult decât toate țările NATO la un loc

Împinsă de urgențele frontului și de lipsa resurselor tradiționale, Ucraina a transformat improvizația în strategie și a construit, în doar câțiva ani, una dintre cele mai dinamice industrii de apărare din lume. Țara și-a orientat economia către producția de drone de luptă, recunoaștere și atac, iar rezultatele depășesc deja orice prognoză.

Peste 4 milioane de drone anual

Ucraina produce acum peste 4 milioane de vehicule aeriene fără pilot (UAV) în fiecare an, devenind un pol global al inovației militare, potrivit unui raport Bloomberg citat joi de Kyiv Post. Explozia industrială este confirmată și de autorități: dacă în 2022 existau doar zece producători locali de drone, astăzi numărul lor a depășit cinci sute, spune vicepremierul Mykhailo Fedorov.

„Războiul ne-a forțat să inovăm mai repede, iar dronele noastre au trecut prin trei generații de modernizări în doar câțiva ani”, a declarat Oleksandr Hrachov, directorul companiei ucrainene TSIR, care construiește o fabrică de drone tactice în Finlanda pentru a asigura aprovizionarea frontului și accesul la finanțare occidentală.

Își exportă tehnologia

Companiile ucrainene nu se limitează la producția internă. Hrachov, alături de alți antreprenori, își extinde producția peste granițe prin consorțiul FlyWell, care reunește mai mulți producători de drone aeriene, terestre și maritime. Scopul este atingerea țintelor rusești aflate la până la 2.000 km distanță și atragerea de finanțare occidentală.

FlyWell are în vedere o investiție de 50 de milioane de dolari pentru extinderea producției în Europa și dezvoltarea de tehnologii inovatoare, precum dronele alimentate cu hidrogen.

Mai multe drone decât tot NATO la un loc

„Nu e vorba doar de cantitate, ci și de varietate. Ucraina produce probabil mai multe tipuri de drone decât toate țările NATO la un loc”, a precizat Michael Bohnert, analist la RAND Corporation, un institut american de cercetare strategică și politici de apărare.

Atrasă de eficiența și costurile reduse ale producției, Europa privește tot mai atent către Ucraina. Danemarca, de pildă, a investit 500 de milioane de coroane (77 milioane de dolari) pentru a ajuta firmele ucrainene să se relocheze și să își extindă capacitățile. Tot pe teritoriul danez se produce acum și racheta de croazieră ucraineană „Flamingo”, cu o rază de 3.000 de kilometri. Dezvoltată de ingineri ucraineni în plin război, arma oferă Kievului o capacitate de lovire strategică la distanță, comparabilă cu sistemele occidentale moderne.

Între timp, și alte companii ucrainene specializate în producția de drone, precum Skyeton și Fire Point, își deschid fabrici în Slovacia, Danemarca și Marea Britanie, adesea sprijinite de guvernele locale.

Ucraina, viitor hub mondial al dronelor

„Dronele ucrainene sunt pur și simplu mai capabile”, consideră inginerii spanioli care colaborează cu unități ucrainene. „Sunt făcute să poată fi reparate pe câmpul de luptă și combinate cu alte modele”.

Succesul acestor inovații a început să inspire armatele occidentale. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a citat exemplul Ucrainei în redefinirea dronelor drept resurse consumabile, la fel ca muniția tradițională – o schimbare radicală în felul în care se poartă războaiele moderne

Analiștii sunt de părere că, după război, Ucraina va deveni un partener strategic esențial pentru NATO și un lider mondial al producției de drone accesibile: „Vor avea fabricile, piesele și know-how-ul. Și totul la costuri foarte eficiente”.