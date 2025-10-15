Planul de reintroducere a serviciului militar obligatoriu divizează guvernul german

Germania se confruntă cu o nouă criză politică după ce partidele din coaliția de guvernare nu au reușit să cadă de acord asupra reintroducerii serviciului militar. O conferință de presă programată marți seară, menită să prezinte detaliile reformei, a fost anulată brusc, cu doar două zile înainte ca proiectul de lege să ajungă în parlament.

Cancelarul Friedrich Merz își propune ca „Germania să aibă cea mai puternică armată convențională din Europa”, însă compromisul ce prevedea introducerea unui serviciu militar obligatoriu a fost „respins în ultimul moment”, potrivit BBC.

Între voluntariat și obligativitate

Ministrul Apărării, Boris Pistorius, a negat acuzațiile că ar fi „torpilat planurile” cancelarului Merz și ale partidelor din coaliția de guvernare de a reintroduce serviciul militar într-o formă care să includă posibilitatea obligativității, dar a avertizat că implementarea unui sistem obligatoriu ar fi dificilă. Șeful apărării susține un model bazat pe voluntariat și evaluări medicale pentru tinerii de 18 ani, care ar urma să înceapă din 2027.

Guvernul de la Berlin are în vedere extinderea forțelor armate de la 183.000 la 260.000 de militari activi până în 2035, plus 200.000 de rezerviști, în urma presiunilor NATO privind pregătirea pentru o posibilă amenințare rusă în următorii ani.

Tinerii germani, împotriva serviciului obligatoriu

Tema privind reintroducerea serviciului militar rămâne una dintre cele mai sensibile în politica germană. Marcată de trecutul secolului XX, „o parte semnificativă a societății germane este încă reticentă față de reînarmare”, notează BBC.

Un sondaj realizat de institutul german Forsa arată că 54% dintre germani sprijină reintroducerea serviciului obligatoriu, în timp ce 41% se opun, opoziția fiind deosebit de mare în rândul tinerilor între 18 și 29 de ani (63%).

Un nou proiect de lege, pregătit pentru 2026

Guvernul condus de Merz și Pistorius promite că un nou proiect de lege va fi înaintat „în timp util pentru a intra în vigoare de anul viitor”, însă dezbaterile politice par departe de a se încheia

