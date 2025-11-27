Macron lansează un nou serviciu militar voluntar de 10 luni pentru tinerii de 18 și 19 ani

Tinerii voluntari vor servi timp de 10 luni numai pe teritoriul Franței continentale și în teritoriile de peste mări, nu în operațiuni militare în străinătate, a declarat Macron într-un discurs ținut la baza militară Varces, situată în Alpii francezi.

„Un nou serviciu național va fi instituit treptat, începând din vara viitoare”, a spus Macron. „În această lume incertă, în care puterea prevalează asupra legii și războiul este o realitate omniprezentă, națiunea noastră nu are dreptul să se teamă, să intre în panică, să fie nepregătită sau divizată”.

Numărul de participanți va crește treptat

Programul va începe cu 3000 de tineri care vor fi selectați vara viitoare și va crește treptat până la 10.000 pe an până în 2030. Franța are ambiția de a ajunge la 50.000 de voluntari pe an până în 2035, cifră care va fi ajustată în funcție de contextul global, a adăugat Macron, potrivit AP.

Voluntarii vor avea statut militar și vor primi salarii și echipament. După o lună de instruire, vor fi repartizați pentru nouă luni într-o unitate în care vor îndeplini aceleași misiuni ca personalul militar activ, a detaliat el.

Apoi se vor alătura rezervei militare și își vor continua studiile sau vor începe să lucreze. Cei care doresc vor putea începe o carieră profesională în armata activă, a spus Macron.

Recrutarea obligatorie, pe care Franța a abandonat-o în 1996, nu este luată în considerare.

Numai în „circumstanțe excepționale” parlamentul poate autoriza înrolarea celor ale căror abilități au fost identificate în timpul unui curs de apărare de o zi, pe care îl urmează toți tinerii, și poate face serviciul național obligatoriu pentru aceste persoane, a spus Macron.

Amenințarea Rusiei, un risc major

Macron a declarat anterior că Franța încearcă să-și consolideze apărarea, întrucât războiul Rusiei în Ucraina expune continentul european unui „risc major”.

Președintele a spus că Franța va urmări să cheltuiască 64 de miliarde de euro pentru apărare în 2027, ultimul an al celui de-al doilea mandat al său. Aceasta ar fi dublul cheltuielilor anuale de 32 de miliarde de euro din momentul în care a devenit președinte în 2017.