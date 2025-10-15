UNICEF: 90% dintre locuințele din Gaza sunt distruse sau avariate grav

Nouă din zece locuințe din Fâșia Gaza au fost distruse sau grav avariate în urma a doi ani de bombardamente, potrivit UNICEF.

Agenția ONU avertizează că distrugerile masive au lăsat mii de familii fără adăpost, forțate să trăiască printre ruine și să-și improvizeze adăposturi acolo unde cândva le erau casele.

În cartierul Sheikh Radwan, odinioară o zonă plină de viață din orașul Gaza, reprezentanta UNICEF Tess Ingram a descris peisajul ca pe „un schelet de oraș”.

Ea a spus că familiile se bazează pe adăposturi improvizate, în timp ce așteaptă corturi, materiale de construcție și refacerea alimentării cu apă.

„De aceea, răspunsul umanitar este atât de important,” a spus Ingram.

„UNICEF face tot posibilul să sprijine și să protejeze copiii în aceste momente. Mai mult decât orice, este esențial ca încetarea focului să fie menținută.”

UNICEF și alte agenții internaționale cer un acces umanitar sporit și resurse urgente pentru reconstrucție, avertizând că situația locuitorilor din Gaza rămâne una critică, în special pentru copii și familiile care și-au pierdut locuințele.