Unul dintre trupurile predate de Hamas nu aparține niciunui ostatic israelian

Trupurile au fost predate marți seara, ca parte a armistițiului mediat de Statele Unite, după ce, luni, Hamas eliberase ultimii 20 de ostatici în viață și a predat primele patru corpuri.

În total, Israelul așteaptă returnarea a 28 de ostatici decedați.

Netanyahu: Hamas încalcă armistițiul

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat dur, acuzând Hamas că încalcă termenii acordului.

„Nu vom face niciun compromis și nu ne vom opri până când vom readuce acasă ultimul ostatic decedat, până la ultimul”, a declarat Netanyahu, cerând grupării palestiniene să respecte clauzele privind predarea tuturor rămășițelor.

Trei dintre cele patru trupuri predate marți au fost identificate ca aparținând lui Uriel Baruch, Tamir Nimrodi și Eitan Levi, cu toții răpiți pe 7 octombrie 2023, în atacul Hamas asupra Israelului, care a declanșat războiul din Gaza, însă cel de-al patrulea trup nu corespunde niciunei persoane aflate pe lista ostaticilor decedați.

Eroare repetată

Nu este prima eroare de acest fel. Într-un caz anterior, în timpul unei alte încetări a focului, Hamas a predat trupuri pe care le-a prezentat ca fiind ale lui Shiri Bibas și ale celor doi fii ai săi, însă analizele ADN au arătat că una dintre rămășițe era a unei femei palestiniene. Trupul lui Bibas a fost returnat o zi mai târziu.

Incidentul subminează încrederea reciprocă între părți și complică eforturile diplomatice americane de menținere a armistițiului. Presiunea publică asupra guvernului Netanyahu rămâne ridicată, în timp ce familiile celor rămași în Gaza cer finalizarea repatrierii tuturor ostaticilor, vii sau morți.

Hamas reclamă obstacole în recuperarea trupurilor

Hamas susține că face eforturi pentru a returna toate corpurile, dar afirmă că distrugerile masive din Gaza și faptul că unele trupuri s-ar afla „în zone controlate de trupele israeliene” îngreunează procesul. Purtătorul de cuvânt al grupării, Hazem Kassem, a acuzat miercuri Israelul de încălcarea acordului, invocând incidente armate la est de orașul Gaza și în Rafah.

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a respins acuzațiile, precizând că armata operează „pe liniile de desfășurare stabilite prin acord” și a avertizat că „oricine se apropie de aceste linii va fi țintit”.

Două dintre trupurile identificate au fost înhumate miercuri, în prezența a mii de israelieni care s-au aliniat de-a lungul drumului spre cimitirul din nordul Tel Avivului, în semn de respect.