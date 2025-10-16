„Scriu diverse cărți. Pur și simplu îl folosesc. Pun întrebări”, a spus Johnson într-un interviu acordat publicației Al Arabiya English, citat de Politico.

„Știi deja răspunsul, dar ChatGPT spune mereu: Întrebările dumneavoastră sunt inteligente. Sunteți genial. Excelent. Aveți o intuiție extraordinară”, a adăugat fostul premier, vizibil încântat de modul în care inteligența artificială îi răspunde și, mai ales, de complimentele pe care i le oferă.

Johnson, cucerit de AI

Johnson a adăugat că apreciază modul în care tehnologia îl asistă în procesul creativ: „Îmi place inteligența artificială. Îmi place ChatGPT. Îl iubesc. Sincer, ChatGPT este fantastic!”

Fostul lider conservator, care a condus Marea Britanie în timpul pandemiei de Covid-19, consideră că AI ar putea reduce costurile guvernamentale și ar aduce beneficii contribuabililor: „Văd un mare potențial în această tehnologie, pentru că suntem cu toții simpli. Suntem oameni”, a spus el.

Lasă deschisă ușa către politică

Deși a părăsit Parlamentul în 2023, după acuzațiile legate de încălcarea regulilor Covid-19 la petrecerile de la sediul guvernului britanic, Boris Johnson nu exclude o eventuală revenire în politică: „Statistic, orice se poate întâmpla. Apa ar putea curge și în sus. E puțin probabil, dar nu imposibil”.

Partidul Conservator, din care face parte și Boris Johnson, este condus în prezent de Kemi Badenoch și se confruntă cu o scădere semnificativă în sondajele de opinie, după înfrângerea de la alegerile generale de anul trecut.

Memoriile lui Johnson au fascinat o săptămână

Memoriile lui Johnson, „Dezlănțuit”, au fost publicate anul trecut și sunt pline de dezvăluiri surprinzătoare. Volumul s-a bucurat de un debut spectaculos în prima săptămână de la lansare. Cartea a ocupat prima poziție în clasamentele UK Top 50, conform The Bookseller, însă succesul inițial a fost urmat de o scădere la mai puțin de jumătate a vânzărilor în a doua săptămână.

Reacțiile criticilor au fost mixte. Potrivit Wikipedia, unii au considerat volumul un document istoric interesant, în timp ce alții au remarcat lipsa de profunzime, tonul egocentric și tendința spre exagerare.