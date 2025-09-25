Partidul lui Farage este „extrem de periculos”, spune fostul premier britanic Boris Johnson. „Priviți ce se întâmplă în Moldova, în Estonia, în Polonia!”

Boris Johnson a lansat un atac frontal asupra partidului Reform UK și a liderului acestuia, Nigel Farage, avertizând că formațiunea este „extrem de periculoasă” și Farage nu poate fi de încredere ca premier în contextul noilor tensiuni din Europa de Est.

Într-un interviu acordat podcastului The Sun-Harry Cole Saves the West, Johnson – care a condus guvernul britanic între 2019 și 2022, a exclus categoric posibilitatea de a se alătura partidului Reform UK, o formațiune de dreapta populistă, eurosceptică și anti-imigrație, chiar dacă a fost vehiculat ca un potențial transfer politic de către această formațiune.

„Avem nevoie de un guvern conservator care este puternic în domeniul apărării și care nu crede că problema din Ucraina a fost cauzată de faptul că NATO l-a provocat pe Putin”, a declarat fostul premier, denunțând viziunea geopolitică a partidului Reform, potrivit Independent.

„Priviți ce se întâmplă în Moldova, în Estonia, în Polonia, chiar și în Danemarca!”

Johnson a avertizat că pozițiile Reform UK cu privire la politica externă sunt periculoase, mai ales în contextul crizelor tot mai accentuate de securitate în estul Europei: „Priviți ce se întâmplă în Moldova, în Estonia, în Polonia, chiar și în Danemarca. Și întrebați-vă: vrem ca Marea Britanie să fie condusă de o formațiune care are încă o mulțime de membri de bază pro-Moscova și care a spus că NATO l-a provocat pe Putin?”

De asemenea, Johnson a criticat planurile economice ale formațiunii naționaliste Reform UK, în special intenția acesteia de a elimina plafonul pentru alocațiile acordate familiilor cu mai mult de doi copii, avertizând că o astfel de măsură ar crește presiunea asupra bugetului de stat. „Trebuie să cheltuim mai puțin pe servicii publice”, a spus el, sugerând că politica propusă de Farage este nerealistă și populistă.

Războiul moștenirii Brexit

„Partidul Reform era la zero în sondaje când eram eu prim-ministru… și asta pentru că am dus Brexitul la bun sfârșit”, a precizat fostul premier. În replică, partidul lui Nigel Farage a transmis un mesaj tăios, catalogând guvernarea lui Boris Johnson drept un eșec major: „Valul Boris a fost cea mai mare trădare din istoria politică recentă. Reform UK va face curățenie în urma dezastrului lăsat de Boris Johnson”.

Deși există suprapuneri ideologice între cei doi politicieni în ceea ce privește euroscepticismul și imigrația, relația dintre fostul lider conservator Boris Johnson și liderul populist de dreapta Nigel Farage rămâne tensionată. Farage însuși a exclus posibilitatea ca Johnson să fie primit în partidul său, iar Reform UK a făcut din atacurile la adresa „moștenirii Boris” un element central al strategiei sale electorale.

La rândul său, Johnson și-a reafirmat sprijinul pentru Partidul Conservator, pe care îl consideră „cel mai vechi și mai de succes partid din lume”, și a lăudat conservatorii din noua generație, precum Kemi Badenoch, pe care o descrie drept „cea mai sclipitoare și originală din punct de vedere intelectual” dintre liderii actuali.