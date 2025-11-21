Raportul oficial privind pandemia critică dur guvernul Boris Johnson: „Prea puțin, prea târziu”

Ancheta, coordonată de Heather Hallett, concluzionează că răspunsul guvernului britanic în primele luni ale pandemiei a fost „prea puțin, prea târziu”, iar cultura de la vârful conducerii a fost una „toxică și haotică”. Documentul atrage atenția că, fără reforme majore, costurile umane și financiare uriașe ale crizei riscă să fie „în zadar”, scrie Politico.

Decizii întârziate și haos în Downing Street, arată raportul oficial al Marii Britanii privind pandemia de Covid-19

Conform anchetei, aproximativ 23.000 de decese ar fi putut fi evitate în Anglia dacă izolarea ar fi fost impusă cu o săptămână mai devreme. Regatul Unit a înregistrat 226.000 de decese asociate COVID-19, unul dintre cele mai grave bilanțuri din Europa.

Raportul îl critică pe Boris Johnson pentru lipsă de decizie, minimalizarea riscului în primele luni din 2020 și pentru oscilațiile repetate privind impunerea restricțiilor. Mărturiile arată că, în mod special, opiniile femeilor din echipă erau ignorate.

Dominic Cummings și cultura toxică, în centrul raportului

Fostul consilier-șef Dominic Cummings este acuzat că a contribuit la instalarea unei atmosfere „toxice și sexiste”, marcate de teamă și suspiciune. Deși comportamentul său este intens criticat, raportul îi recunoaște meritul de a fi împins guvernul să schimbe strategia inițială, fapt ce ar fi salvat vieți.

Fostul ministru al sănătății, Matt Hancock, este descris drept „excesiv de optimist”, iar reputația sa de a promite prea mult și a livra prea puțin este subliniată în document. Actualul secretar al cabinetului, Chris Wormald, este criticat pentru lipsa unei intervenții ferme. Secretariatul Guvernului este acuzat de lipsă de coordonare, iar procesul decizional centralizat impus de Johnson este considerat ineficient.

Actualul premier, Keir Starmer, a anunțat că va analiza atent concluziile și că protocoalele pentru gestionarea crizelor au fost deja îmbunătățite.