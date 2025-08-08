S-a lansat noul Chat GPT. Modelul GPT-5 se anunță unul revoluționar în zona de coding

Compania, evaluată la 300 de miliarde de dolari, a precizat că modelul va fi disponibil pentru toți utilizatorii ChatGPT, cu limite pentru cei din versiunea gratuită.

Lansarea are loc la aproape doi ani și jumătate după ce compania a prezentat GPT-4, care a adus un salt semnificativ în capabilități, iar investitorii și utilizatorii așteptau cu nerăbdare următorul model al grupului din San Francisco.

OpenAI a declarat că GPT-5 este deosebit de priceput în ceea ce numește „vibe coding” – situații în care utilizatorii pot instrui AI-ul prin comenzi text pentru a crea software nou.

„Această idee de software la cerere va fi o parte definitorie a erei GPT-5”, a adăugat Altman.

În aproape cei trei ani de la lansarea ChatGPT, care a adus AI-ul generativ în mainstream, OpenAI și-a văzut popularitatea și valoarea crescând vertiginos.

Produsul are acum peste 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, iar compania discută o nouă evaluare de 500 de miliarde de dolari, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile start-up-ului, ceea ce ar face-o cea mai valoroasă companie privată de tehnologie din lume.

Susținătorii OpenAI au așteptat un model revoluționar care să susțină această evaluare și să justifice încrederea că, într-o zi, grupul de AI va deveni o companie de mai multe trilioane de dolari.

Compania a ajuns la venituri recurente anuale (ARR) de 12 miliarde de dolari – un indicator care măsoară veniturile din abonamente pe un an – preferat de start-up-urile cu creștere rapidă. Potrivit unei persoane la curent cu finanțele companiei, citată de FT, se estimează că va depăși 20 de miliarde de dolari ARR până la sfârșitul lui 2025.

Programarea a devenit unul dintre cele mai răspândite și valoroase cazuri de utilizare comercială a AI-ului. Rivalul OpenAI, Anthropic, a dominat piața până acum, însă OpenAI s-a concentrat pe îmbunătățirea performanței de programare a noului model pentru a concura.

În teste, GPT-5 a fost mai precis și mai puțin predispus la „halucinații” sau la refuzul de a răspunde întrebărilor. Este, de asemenea, primul model de top desemnat cu risc „ridicat” în ceea ce privește riscul biologic și chimic, ceea ce înseamnă că ar putea fi mai predispus să fie folosit pentru crearea de arme biologice sau viruși noi.

„Deși nu avem dovezi definitive că acest model ar putea ajuta semnificativ persoane fără experiență să creeze daune biologice grave — pragul nostru definit pentru capabilitate ridicată — am ales să adoptăm o abordare precaută”, a declarat compania.

OpenAI își câștigă majoritatea veniturilor din abonamente, care variază între 20 și 200 de dolari lunar pentru utilizatorii individuali, cu prețuri personalizate pentru companii sau instituții educaționale.

Săptămâna aceasta, OpenAI a lansat și primul său model AI „deschis” de la apariția ChatGPT, încercând să contracareze competiția în creștere din partea start-up-ului chinez DeepSeek și a altora din tehnologia de ultimă oră.

Rivalul Anthropic, fondat de foști angajați OpenAI, a anunțat marți o actualizare a modelului său Claude Opus, îmbunătățindu-i capacitatea de a opera autonom ca agent și de a îndeplini sarcini complexe, precum programarea.